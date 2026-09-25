Policía ultima a otro hombre; ahora fue en Gaspar Hernández

La Policía Nacional informó que ultimó otro hombre tras presuntamente escenificar un enfrentamiento a tiros con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

El fallecido fue identificado como Ricardo Polanco García, alias "Richard Gatillo" o "el Vegano", quien, según la institución, resultó herido durante un operativo realizado en el sector El Mango, de Las Yaguas.

De acuerdo con el reporte preliminar, los agentes procuraban detener a Polanco García cuando este habría sacado un arma de fuego y disparado contra los investigadores. La Policía indicó que los agentes repelieron la agresión y que el hombre resultó herido.

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Una nota de prensa de la uniformada indica que Polanco García fue trasladado al hospital municipal Manuel de Luna, donde murió mientras recibía atenciones médicas.

Cuarto hombre muerto reportado por la Policía

El caso se produce horas después de que la Policía Nacional informara la muerte de otros tres hombres durante supuestos enfrentamientos con agentes en Barahona y Los Alcarrizos.

En Cabral, provincia Barahona, la institución reportó la muerte de Carlos Julio Féliz Sena, mientras que en Los Alcarrizos informó el fallecimiento de Domingo Santiago Valdez, alias "La Fama", y Gabriel Luis Montero Valdez, alias "Campeón".

En los cuatro casos, la Policía sostiene que los hombres dispararon contra los agentes, quienes respondieron a las agresiones.

Policía señala a Polanco García

En el caso de Gaspar Hernández, la institución señaló a Polanco García como presunto integrante de una estructura delictiva y afirmó que era objeto de labores de investigación y búsqueda.

Durante el operativo, los agentes ocuparon una pistola Glock y dos cargadores con capacidad para 30 cápsulas cada uno, según el reporte policial.

La institución informó que las circunstancias del hecho serán investigadas conforme a los procedimientos establecidos.