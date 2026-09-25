Agentes del Dicrim matan a un hombre en alegado enfrentamiento a tiros en Puerto Plata

Jean Luis Almonte Núñez, alias "Amarillo", en una imagen tomada de los archivos policiales ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), mataron este viernes a un hombre durante un alegado enfrentamiento a tiros ocurrido en la calle 30 de Marzo, en Puerto Plata.

El fallecido fue identificado como Jean Luis Almonte Núñez, alias "Amarillo", de 31 años.

Perfil del fallecido

De acuerdo con informaciones preliminares, Almonte Núñez era buscado por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, entre ellos atracos y robos.

Las circunstancias del enfrentamiento han sido dadas a conocer por las autoridades.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines correspondientes.

Contexto de violencia

La muerte de Jean Luis Almonte Núñez se produce en medio de una serie de fallecimientos registrados en los últimos días durante alegados intercambios de disparos con agentes policiales en distintos puntos del país.