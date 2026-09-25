Siete presuntos delincuentes cayeron abatidos en menos de 24 horas en distintos puntos del país durante enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional, informó este jueves la institución.

Según la Policía, los siete hombres fueron puestos en “29” luego de resultar heridos durante supuestos enfrentamientos con los agentes que intentaban apresarlos.

En el argot utilizado por agentes policiales, “poner en 29” se refiere a dar muerte a una persona durante una intervención o enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron en Los Alcarrizos, Cabral, provincia Barahona; Gaspar Hernández, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

Los fallecidos fueron identificados como Gabriel Luis Montero, alias Campeón; Domingo Santiago Valdez, alias La Fama; José Daniel de la Cruz Valdez, alias Hernán y/o Nay y Carlos Julio Feliz Sena.

Identidad de fallecidos

Asimismo, Ricardo Polanco García, alias Richard Gatillo; Genny Santos Franco Jiménez, alias El Come Hombre de Los Frailes; y el nacional haitiano José Manuel San Luis, alias Negrón.

Según el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, contra los siete hombres existían órdenes de arresto y denuncias por su presunta participación en diferentes hechos delictivos.

La institución indicó que los fallecidos eran señalados en casos relacionados con homicidios, narcotráfico y presunta pertenencia a estructuras criminales.

Pesqueira explicó que la Policía mantiene bajo verificación los detalles de cada uno de los casos y que los informes oficiales serán emitidos oportunamente.

Acciones policiales

El vocero aseguró que los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos para el uso proporcional de la fuerza y los procedimientos previstos ante personas que enfrentan a las autoridades durante un intento de arresto.