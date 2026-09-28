Muerte a manos de la Policía se elevan a 37 en lo que va de septiembre

Santo Domingo registra la mayor cantidad de muertes en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía. ( ARCHIVO/ ANEUDY TAVÁREZ )

En lo que va de septiembre, 37 personas murieron en hechos que la Policía Nacional (PN) reporta como "intercambios de disparos" con agentes de la institución. Esta cifra representa casi una tercera parte de los casos registrados en el país desde el 5 de enero.

Entre el 18 y el 25 de septiembre se registraron 23 de las 37 muertes reportadas durante el mes, lo que evidencia un aumento de estos hechos en la última semana. El primer caso del mes se documentó el día seis.

Distribución de los casos

Santo Domingo concentra la mayor cantidad, con 11 fallecimientos, seguido de Santiago, con seis. Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata registran dos casos cada una. También se produjo un deceso en Dajabón, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi.

Esta cantidad de muertes a mano de la Policía ocurre a poco más de un mes de que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumiera la dirección de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. A este último lo colocaron en situación de retiro tras permanecer seis meses al frente de la institución.

"Todo el que transgrede y trata, o vamos a decir, ciega la vida de un ser humano. Bueno aquel ciudadano que sale a la calle a hacer el daño, tendrá siempre de frente la autoridad policial", expresó Rodríguez García hace unas semanas, además de referir que como institución "estamos obligados a proteger a los buenos de los malos".

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De acuerdo con el registro acumulado, entre el 5 de enero y el 21 de septiembre se contabilizan al menos 180 defunciones en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes policiales. De ese total, las de septiembre representan el 20 % de todos los casos registrados en el período.

Prontuario delictivo

Según versiones de la uniformada sobre los distintos casos, los fallecidos se vinculan a múltiples hechos delictivos y los buscaban mediante órdenes de arresto o tenían denuncias en su contra. En reportes emitidos durante septiembre, la Policía informó sobre personas buscadas por homicidio, robos, atracos y otros delitos que murieron después de enfrentamientos con agentes.

Al referirse a estos acontecimientos, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, rechazó que una persona pueda ser privada de la vida como sustituto de una condena judicial cuando en el país no existe la pena de muerte.

Fallecidos a manos de la Policía

1. Jesús Alberto Aracena 2. Dalgeni de Jesús 3. Pedro Luis Paredes 4. Danny Braulio Contreras 5. Estarling Leonel Peñaló 6. Henry Joel Borrell Rudecindo 7. Luis Rivera Simón 8. Edilio Rafael Salcedo 9. Willi David Gómez Batista 10. Enger Emil Lantigua 11. Michael J. Rodríguez 12. Jordi Antonio Ogando 13. Dilson H. Reynoso Cruz 14. Deivi Rosado Durán 15. Wander Alcántara 16. Jhoan O. Leonardo 17. Rolando Torres Vásquez 18. No identificado 19. Cristofer Almonte Díaz 20. Yonathan 21. Yonany 22. Pedro Núñez "Puli" 23. Luis D. Fortuna Perdomo 24. Jorge Luis Tissol Báez 25. Javier Mercedes Severino 26. Melvin Francisco 27. Carlos Julio Feliz Sena 28. Ricardo Polanco García 29. Domingo Santiago Valdez 30. Gabriel Luis Montero 31. Jean Luis Almonte Núñez 32. Genny S. Franco Jiménez 33. José D. de la Cruz Valdez 34. José Manuel San Luis 35. Jancel Palacios Arias 36. José Ignacio Rodríguez 37. Cristhofer Carlos Belliard.