Muerte a manos de la Policía se elevan a 37 en lo que va de septiembre
En solo una semana se registraron 23 de los casos reportados en el mes
En lo que va de septiembre, 37 personas murieron en hechos que la Policía Nacional (PN) reporta como "intercambios de disparos" con agentes de la institución. Esta cifra representa casi una tercera parte de los casos registrados en el país desde el 5 de enero.
Entre el 18 y el 25 de septiembre se registraron 23 de las 37 muertes reportadas durante el mes, lo que evidencia un aumento de estos hechos en la última semana. El primer caso del mes se documentó el día seis.
Distribución de los casos
Santo Domingo concentra la mayor cantidad, con 11 fallecimientos, seguido de Santiago, con seis. Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata registran dos casos cada una. También se produjo un deceso en Dajabón, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi.
Esta cantidad de muertes a mano de la Policía ocurre a poco más de un mes de que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumiera la dirección de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. A este último lo colocaron en situación de retiro tras permanecer seis meses al frente de la institución.
"Todo el que transgrede y trata, o vamos a decir, ciega la vida de un ser humano. Bueno aquel ciudadano que sale a la calle a hacer el daño, tendrá siempre de frente la autoridad policial", expresó Rodríguez García hace unas semanas, además de referir que como institución "estamos obligados a proteger a los buenos de los malos".
De acuerdo con el registro acumulado, entre el 5 de enero y el 21 de septiembre se contabilizan al menos 180 defunciones en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes policiales. De ese total, las de septiembre representan el 20 % de todos los casos registrados en el período.
Prontuario delictivo
Según versiones de la uniformada sobre los distintos casos, los fallecidos se vinculan a múltiples hechos delictivos y los buscaban mediante órdenes de arresto o tenían denuncias en su contra. En reportes emitidos durante septiembre, la Policía informó sobre personas buscadas por homicidio, robos, atracos y otros delitos que murieron después de enfrentamientos con agentes.
Al referirse a estos acontecimientos, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, rechazó que una persona pueda ser privada de la vida como sustituto de una condena judicial cuando en el país no existe la pena de muerte.
1. Jesús Alberto Aracena
2. Dalgeni de Jesús
3. Pedro Luis Paredes
4. Danny Braulio Contreras
5. Estarling Leonel Peñaló
6. Henry Joel Borrell Rudecindo
7. Luis Rivera Simón
8. Edilio Rafael Salcedo
9. Willi David Gómez Batista
10. Enger Emil Lantigua
11. Michael J. Rodríguez
12. Jordi Antonio Ogando
13. Dilson H. Reynoso Cruz
14. Deivi Rosado Durán
15. Wander Alcántara
16. Jhoan O. Leonardo
17. Rolando Torres Vásquez
18. No identificado
19. Cristofer Almonte Díaz
20. Yonathan
21. Yonany
22. Pedro Núñez "Puli"
23. Luis D. Fortuna Perdomo
24. Jorge Luis Tissol Báez
25. Javier Mercedes Severino
26. Melvin Francisco
27. Carlos Julio Feliz Sena
28. Ricardo Polanco García
29. Domingo Santiago Valdez
30. Gabriel Luis Montero
31. Jean Luis Almonte Núñez
32. Genny S. Franco Jiménez
33. José D. de la Cruz Valdez
34. José Manuel San Luis
35. Jancel Palacios Arias
36. José Ignacio Rodríguez
37. Cristhofer Carlos Belliard.