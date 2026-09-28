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Intercambios de disparos
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Muerte a manos de la Policía se elevan a 37 en lo que va de septiembre

En solo una semana se registraron 23 de los casos reportados en el mes

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    Muerte a manos de la Policía se elevan a 37 en lo que va de septiembre
    Santo Domingo registra la mayor cantidad de muertes en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía. (ARCHIVO/ ANEUDY TAVÁREZ)

    En lo que va de septiembre, 37 personas murieron en hechos que la Policía Nacional (PN) reporta como "intercambios de disparos" con agentes de la institución. Esta cifra representa casi una tercera parte de los casos registrados en el país desde el 5 de enero.

    Entre el 18 y el 25 de septiembre se registraron 23 de las 37 muertes reportadas durante el mes, lo que evidencia un aumento de estos hechos en la última semana. El primer caso del mes se documentó el día seis. 

    Distribución de los casos

    Santo Domingo concentra la mayor cantidad, con 11 fallecimientos, seguido de Santiago, con seis. Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata registran dos casos cada una. También se  produjo un deceso en Dajabón, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi. 

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    Esta cantidad de muertes a mano de la Policía ocurre a poco más de un mes de que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumiera la dirección de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. A este último lo colocaron en situación de retiro tras permanecer seis meses al frente de la institución.

    "Todo el que transgrede y trata, o vamos a decir, ciega la vida de un ser humano. Bueno aquel ciudadano que sale a la calle a hacer el daño, tendrá siempre de frente la autoridad policial", expresó Rodríguez García hace unas semanas, además de referir que como institución "estamos obligados a proteger a los buenos de los malos".

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    Infografía

    De acuerdo con el registro acumulado, entre el 5 de enero y el 21 de septiembre se contabilizan al menos 180 defunciones en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes policiales. De ese total, las de septiembre representan el 20 % de todos los casos registrados en el período.

    Prontuario delictivo

    Según versiones de la uniformada sobre los distintos casos, los fallecidos se vinculan a múltiples hechos delictivos y los buscaban mediante órdenes de arresto o tenían denuncias en su contra. En reportes emitidos durante septiembre, la Policía informó sobre personas buscadas por homicidio, robos, atracos y otros delitos que murieron después de enfrentamientos con agentes.

    Al referirse a estos acontecimientos, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, rechazó que una persona pueda ser privada de la vida como sustituto de una condena judicial cuando en el país no existe la pena de muerte.

    Fallecidos a manos de la Policía

    1. Jesús Alberto Aracena

    2. Dalgeni de Jesús

    3. Pedro Luis Paredes

    4. Danny Braulio Contreras

    5. Estarling Leonel Peñaló

    6. Henry Joel Borrell Rudecindo

    7. Luis Rivera Simón

    8. Edilio Rafael Salcedo

    9. Willi David Gómez Batista

    10. Enger Emil Lantigua

    11. Michael J. Rodríguez

    12. Jordi Antonio Ogando

    13. Dilson H. Reynoso Cruz

    14. Deivi Rosado Durán

    15. Wander Alcántara

    16. Jhoan O. Leonardo

    17. Rolando Torres Vásquez

    18. No identificado

    19. Cristofer Almonte Díaz

    20. Yonathan

    21. Yonany

    22. Pedro Núñez "Puli"

    23. Luis D. Fortuna Perdomo

    24. Jorge Luis Tissol Báez

    25. Javier Mercedes Severino

    26. Melvin Francisco

    27. Carlos Julio Feliz Sena

    28. Ricardo Polanco García

    29. Domingo Santiago Valdez

    30. Gabriel Luis Montero

    31. Jean Luis Almonte Núñez

    32. Genny S. Franco Jiménez

    33. José D. de la Cruz Valdez

    34. José Manuel San Luis

    35. Jancel Palacios Arias

    36. José Ignacio Rodríguez

    37. Cristhofer Carlos Belliard.

    TEMAS -

      La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.