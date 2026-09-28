Muerte a manos de la Policía se elevan a 38 en lo que va de septiembre

Santo Domingo registra la mayor cantidad de muertes en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía. ( ARCHIVO/ ANEUDY TAVÁREZ )

En lo que va de septiembre, 37 personas murieron en hechos que la Policía Nacional (PN) reporta como "intercambios de disparos" con agentes de la institución. Esta cifra representa casi una tercera parte de los casos registrados en el país desde el 5 de enero.

Entre el 18 y el 25 de septiembre se registraron 23 de las 37 muertes reportadas durante el mes, lo que evidencia un aumento de estos hechos en la última semana. El primer caso del mes se documentó el día seis.

Distribución de los casos

Santo Domingo concentra la mayor cantidad de casos, con 11 fallecimientos, seguido de Santiago, con seis. Azua, Barahona, Duarte y Puerto Plata registran dos casos cada una. También se produjo un deceso en Dajabón, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, El Seibo, Espaillat, Samaná y Montecristi.

Esta cantidad de muertes a mano de la Policía ocurre a poco más de un mes de que el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García asumiera la dirección de la Policía Nacional, en sustitución del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. A este último lo colocaron en situación de retiro tras permanecer seis meses al frente de la institución.

"Todo el que transgrede y trata, o vamos a decir, ciega la vida de un ser humano. Bueno aquel ciudadano que sale a la calle a hacer el daño, tendrá siempre de frente la autoridad policial", expresó Rodríguez García hace unas semanas, además de referir que como institución "estamos obligados a proteger a los buenos de los malos".

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De acuerdo con el registro acumulado, entre el 5 de enero y el 27 de septiembre se contabilizan al menos 115 defunciones en hechos reportados como intercambios de disparos con agentes policiales. De ese total, las de septiembre representan el 33.04 % de todos los casos registrados en el período.

Prontuario delictivo

Según versiones de la uniformada sobre los distintos casos, los fallecidos se vinculan a múltiples hechos delictivos y los buscaban mediante órdenes de arresto o tenían denuncias en su contra. En reportes emitidos durante septiembre, la Policía informó sobre personas buscadas por homicidio, robos, atracos y otros delitos que murieron después de enfrentamientos con agentes.

Al referirse a estos acontecimientos, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, rechazó que una persona pueda ser privada de la vida como sustituto de una condena judicial cuando en el país no existe la pena de muerte.

Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anunció ayer que recurrirán a los organismos internacionales para denunciar las muertes de civiles a manos de la Policía.

"No es verdad que vamos a permitir que se instalen en la República Dominicana las ejecuciones que viene haciendo el Estado a través de la institución que usted y yo conocemos", subrayó Mercedes a periodistas durante una asamblea de los Derechos Humanos.