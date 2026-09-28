Dos muertos más en alegados intercambios de disparos con la Policía suman 39 muertes en septiembre

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, identificó a uno de los fallecidos como Neyfi T. Monegro, alias "La Parita", de 29 años, quien resultó herido durante un operativo realizado la mañana de este lunes en el sector Maquiteria, Santo Domingo Este, y posteriormente murió. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este lunes sobre la muerte de dos hombres que eran buscados por distintos hechos delictivos y que, según la institución, enfrentaron a agentes en hechos separados ocurridos en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, identificó a uno de los fallecidos como Neyfi T. Monegro, alias "La Parita", de 29 años, quien resultó herido durante un operativo realizado la mañana de este lunes en el sector Maquiteria, Santo Domingo Este, y posteriormente murió.

Pesqueira indicó que Monegro era buscado mediante varias órdenes de arresto relacionadas con asaltos a mano armada y heridas ocasionadas a otras personas.

"Esta persona era activamente buscada por múltiples hechos delictivos, con varias órdenes de arresto por asalto a mano armada y haber propinado heridas también a otras personas", declaró el vocero.

Según la versión preliminar de la Policía, el hombre habría enfrentado a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que trataban de apresarlo.

El incidente ocurrió en la avenida 25 de Febrero, en Maquiteria.

Pesqueira advirtió que el caso todavía está en investigación y que la institución ofrecerá posteriormente información más detallada sobre las circunstancias en que se produjo la muerte.

Otro hombre murió en Herrera

La Policía también informó sobre la muerte de Junior Antonio Cuevas Toribio, alias "Viño", durante otro alegado enfrentamiento ocurrido la noche del domingo en el sector El Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Pesqueira aseguró que Cuevas Toribio era buscado mediante múltiples órdenes de arresto y acumulaba más de 19 denuncias relacionadas con asaltos, robos y otros delitos.

De acuerdo con la versión policial, Cuevas Toribio disparó contra una patrulla utilizando un revólver calibre .38.

"Esta persona atacó a los agentes policiales con un revólver calibre .38, el cual le fue ocupado", afirmó Pesqueira.

Cuevas Toribio resultó herido y falleció mientras recibía atenciones médicas.

La Policía también lo vincula con un incidente ocurrido el pasado 30 de agosto en Herrera, en el que ocho personas resultaron heridas.

Pesqueira indicó que las investigaciones continúan para establecer todos los detalles relacionados con el caso.

Dos jóvenes asesinados en Boca Chica

El vocero policial también se refirió al doble homicidio ocurrido entre La Caleta y Boca Chica.

Las víctimas fueron identificadas como Francis Vásquez, alias "Nono", de 19 años, y Julissa Rosario, de 18.

Según el reporte preliminar, ambos caminaban por la autopista Las Américas cuando fueron atacados a tiros por desconocidos que se desplazaban en una motocicleta.

Los jóvenes resultaron heridos y posteriormente fallecieron.

"Se están ampliando las investigaciones con relación a este caso, que está bien avanzado, para identificar, ubicar y apresar a los autores y someterlos a la justicia", declaró Pesqueira.

Preguntado sobre las actividades a las que se dedicaban las víctimas, el portavoz dijo que ese aspecto todavía está bajo investigación.

"Son personas muy jóvenes, uno de 19 y otro de 18 años de edad, que resultaron heridos y posteriormente fallecieron", explicó.

Mujer detenida por muerte de su cuñada en La Altagracia

Pesqueira informó además sobre la detención de Rafaela Carpio Báez, de 27 años, por la muerte de Yafreisi Martínez, de 36, ocurrida en Anamuya, provincia La Altagracia.

De acuerdo con la Policía, ambas mujeres estaban involucradas en un conflicto cuyas circunstancias continúan bajo investigación.

La institución atribuye a Carpio Báez haber ocasionado una herida en una de las piernas de Martínez.

La detenida será puesta a disposición del Ministerio Público para que se solicite la correspondiente medida de coerción.

Pesqueira definió el hecho como un "conflicto social" y señaló que las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el enfrentamiento.

Se acumulan los fallecimientos

Las dos muertes se producen en medio de un aumento de los fallecimientos durante intervenciones policiales. Un recuento publicado este lunes contabiliza 37 personas muertas en septiembre en hechos reportados por la Policía como "intercambios de disparos", de las cuales 23 fallecieron entre el 18 y el 25 de septiembre. Santo Domingo encabeza los registros, con 11 casos. Durante todo septiembre de 2025 se habían contabilizado 14 muertes en circunstancias similares.