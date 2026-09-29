Homicidios, robos y prófugos: los casos pendientes de la Policía en Barahona y Bahoruco

La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, en Barahona, donde continúan varios casos pendientes señalados en la zona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Homicidios, robos millonarios y personas señaladas por las autoridades que permanecen prófugas forman parte de una lista de casos que continúan pendientes para los organismos de investigación de la Policía Nacional en Barahona y Bahoruco, algunos de ellos con meses y hasta más de cuatro años sin una respuesta definitiva.

Uno de los expedientes más antiguos es el de Sandy Santana Román, de 39 años, quien murió el 6 de enero de 2022 en el Hospital Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo, luego de permanecer casi una semana luchando por su vida tras ser baleado la madrugada del 31 de diciembre de 2021.

Santana Román trabajaba en la cafetería Randy Sport Fast Food, ubicada en la calle Nuestra Señora del Rosario, en Barahona, cuando se produjo el incidente.

Versiones publicadas en ese momento señalan que una discusión relacionada con la venta y el precio de un sándwich habría desencadenado el conflicto. El hombre identificado entonces por las autoridades como José Noel Nolasco supuestamente abandonó el establecimiento y regresó posteriormente acompañado de otra persona.

Sandy recibió seis impactos de bala, mientras su hermano Alejandro Santana resultó herido de dos disparos cuando intervino durante el incidente.

A más de cuatro años del crimen, el caso vuelve a generar cuestionamientos sobre el curso de las investigaciones y la situación judicial del señalado, por lo que familiares y sectores interesados esperan que el expediente sea desempolvado por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y se establezca qué actuaciones se han realizado desde entonces.

12 meses prófugos por robo millonario

Otro hombre buscado es Luis Miguel de la Cruz, de 35 años y residente en La Vega, contra quien pesa la orden judicial 2026-AJ0077172.

De acuerdo con informaciones atribuidas a las autoridades, De la Cruz habría sido la persona que alquiló una yipeta Honda CR-V roja utilizada posteriormente por individuos todavía en proceso de identificación, vinculados a un robo en la residencia de Gibert Corniell Ramón.

Del inmueble habrían sido sustraídos aproximadamente RD$4 millones en prendas y RD$725,000 en efectivo.

Las autoridades también relacionan a De la Cruz con un hecho ocurrido el 27 de septiembre de 2025, cuando supuestamente se presentó junto a otras personas en la Joyería y Préstamos Acosta, en Barahona, identificándose como fiscal.

En esa ocasión, según las denuncias, fueron sustraídas prendas valoradas en alrededor de RD$9.6 millones.

De la Cruz tendría cerca de 12 meses prófugo por ese expediente sin haber sido presentado ante los tribunales para responder por las imputaciones.

Crimen de "Barra" mantiene prófugo señalado en Bombita

Un caso más reciente es la muerte a tiros de Wilson Mateo, conocido como "Barra", ocurrida la madrugada del 6 de septiembre de 2026 en la calle principal de Bombita, comunidad cañera de Barahona.

Mateo fue ultimado alrededor de las 3:15 de la madrugada. Por el hecho ha sido señalado Jawlin Luis Marcelo, quien permanece prófugo.

Residentes de Bombita aseguran que el hombre es considerado peligroso y sostienen que suele desplazarse armado. También le atribuyen participación en otros hechos violentos ocurridos en esa comunidad, señalamientos que deberán ser establecidos por las autoridades y los tribunales.

Los comunitarios afirman que en junio de 2025 el hoy prófugo estuvo involucrado en un incidente durante el cual una menor resultó lesionada mientras se realizaban disparos. Asimismo, le atribuyen participación, junto a otras personas, en hechos donde murieron Melvin, alias "Cerón", en 2010, y Luis Novas, "El Grande", en 2019.

Estas acusaciones corresponden a versiones ofrecidas por residentes y requieren confirmación oficial y judicial.

Los denunciantes también alegan que familiares del señalado tendrían influencia con personas vinculadas a distintos sectores, afirmación que no ha sido comprobada y que corresponde a las autoridades investigar.

El temor generado tras la muerte de Wilson Mateo llegó al punto, según residentes, de que centros educativos de Bombita suspendieron temporalmente la docencia ante el miedo de que pudiera producirse otro incidente armado.

Los comunitarios reclaman una mayor intervención de la Policía Nacional y del Dicrim para localizar al sospechoso y esclarecer definitivamente los hechos que le son atribuidos.

Más de un mes prófugo por muerte de haitiano

En Bahoruco también permanece pendiente la localización de Reino González Cuello, residente en Guanarate, señalado por la muerte a tiros del ciudadano haitiano Cabeza Setobe.

El hecho ocurrió en la calle principal de la sección Guanarate, perteneciente al distrito municipal de Cabeza de Toro, municipio Tamayo.

González Cuello tendría más de un mes prófugo mientras las autoridades continúan su búsqueda para que responda por las acusaciones ante la justicia.

Dos buscados se entregan

Mientras varios señalados continúan prófugos, otros dos hombres que eran requeridos por las autoridades decidieron entregarse en los últimos días.

La Policía informó que este martes 29 de septiembre se entregó Emilio Evangelista Féliz Arbona, "Papito", señalado como presunto responsable de causar múltiples heridas de arma blanca que provocaron la muerte de Luis David Pérez, "Ñiñito".

Féliz, "Papito", acudió acompañado de su representante legal, Edgardo Cuesta. También estuvieron presentes el sacerdote Cristhian y el comunicador Alsy Pimentel, entre otras personas.

El hecho ocurrió el pasado 8 de junio, en la intersección de las calles 30 de Mayo y Rafael Matos Faler, en Barahona.

Asimismo, el lunes 28 de septiembre se entregó Michel Cuevas, "Kalifa", quien se encontraba prófugo desde el 23 de junio de 2026 y era requerido por la comisión de varios hechos que las autoridades le atribuyen.

Las recientes entregas contrastan con otros expedientes cuyos señalados continúan sin ser localizados, mientras familiares de víctimas y comunidades esperan que las investigaciones pendientes produzcan respuestas y que los prófugos sean puestos a disposición de la justicia.