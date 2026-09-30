Otro presunto delincuente cae abatido por la Policía en Santiago

Eudy Antonio Infante de León, alias "Ñifi", de 25 años, en una imagen tomada mientras se encontraba detenido. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre que era buscado por su presunta vinculación con un intento de homicidio ocurrido en el distrito municipal Santiago Oeste cayó abatido la noche de este miércoles durante un alegado enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional.

Se trata de Eudy Antonio Infante de León, alias "Ñifi", de 25 años, quien era buscado mediante orden de arresto No. 2026-AJ0079682, emitida el 14 de septiembre de 2026 por su presunta vinculación a un caso de amenazas.

El caso ocurrió en la calle Sergio Hernández, próximo a un centro educativo, precisó la uniformada en una nota de prensa. Dice que murió en el Hospital del Ensanche Libertad, donde fue llevado.

Suman 50 los muertos

Con esta muerte aumenta a 50 el número de hombres ultimados por la uniformada en septiembre de este 2026, conforme a los reportes que Diario Libre lleva de este tipo de hechos.

Investigación del caso

De acuerdo con el informe preliminar, Infante de León era investigado por un hecho ocurrido el 8 de noviembre de 2025, en una calle del sector Cienfuegos, donde un hombre resultó herido de bala durante una discusión.

Según las autoridades, el hecho se habría originado por conflictos relacionados con la distribución de dinero producto de actividades ilícitas.

Las investigaciones establecen que "Ñifi" habría realizado varios disparos contra la víctima, causándole heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Antecedentes delictivos

En el sistema policial, el hoy fallecido figura con cuatro registros por diferentes hechos delictivos, entre ellos intento de homicidio y atracos a mano armada.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que se produjo el alegado intercambio de disparos en el que Infante de León resultó muerto.