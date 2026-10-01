Familia de joven muerto en supuesto intercambio de disparos en Santiago cuestiona versión de la PN

El cuerpo de Eudy Antonio Infante de León fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia ( ANEUDY TAVÁREZ )

Familiares de Eudy Antonio Infante de León, alias "Ñifi", de 25 años, cuestionaron la versión ofrecida por la Policía Nacional sobre su muerte durante un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), ocurrido en Santiago Oeste.

Los parientes aseguran que Infante de León se encontraba sentado comiendo en una fritura cuando fue abordado por los agentes.

Sostienen que existen videos de cámaras de seguridad que, según afirman, podrían contradecir la versión oficial de que el joven enfrentó a los agentes.

La Policía Nacional informó que "Ñifi", quien tenía una orden de arresto vigente y varios registros policiales, murió luego de resultar herido durante un enfrentamiento con miembros del Dicrim. De acuerdo con el reporte preliminar, el joven habría enfrentado a los agentes con un revólver que portaba sin documentación, por lo que los policías repelieron la agresión.

Sin embargo, familiares de Infante de León niegan que se produjera un intercambio de disparos.

Aseguran que el arma ocupada en la escena fue colocada por los agentes.

Reacciones familiares

Nelfi Infante, familiar del fallecido, afirmó que el joven tenía aproximadamente un mes de haber recuperado su libertad tras cumplir una medida de prisión preventiva por un caso que supuestamente no cometió.

Cuestionó que la Policía lo señalara como una persona buscada cuando, según dijo, recientemente había salido de prisión.

El abogado de la familia, Bienvenido Martínez, dijo que el joven había sido procesado por un supuesto intento de homicidio y posteriormente quedó en libertad.

Aseguró que la familia posee una sentencia que, según su versión, demuestra que Infante de León fue absuelto de los hechos que se le atribuían.

Martínez indicó que, si la familia decide emprender acciones legales por la muerte, procederán por las vías correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Tenía una orden de arresto

La Policía Nacional informó que Infante de León era requerido mediante la orden de arresto número 2026-AJ0079682, emitida el 14 de septiembre de 2026, por su presunta vinculación con un caso de amenazas contra un ciudadano que figuraba como testigo ocular en una investigación.

De acuerdo con la institución, "Ñifi" habría sido contactado por otras personas vinculadas a un caso de homicidio con la finalidad de atentar contra la vida del referido testigo.

La Policía también señaló que el fallecido tenía seis registros policiales relacionados con casos de asaltos e intento de homicidio, así como tres registros judiciales y dos impedimentos de salida vinculados a procesos por robo calificado y asociación de malhechores.

Asimismo, lo relacionó con investigaciones sobre un asalto ocurrido en Cienfuegos en 2020, el atraco al establecimiento "Raymond Yaroa", en 2022; un robo en el que murió Francisco Carlos Heke Toribio, en el sector Inco II, en enero de 2023, y otro asalto ocurrido en la avenida Circunvalación en marzo de ese mismo año.