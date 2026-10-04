Cuatro buscados se ponen a disposición de la PN, entre ellos dos adolescentes por asalto a militar

Distribución de prófugos con órdenes de arresto presentada por la Policía Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, se entregaron a las autoridades durante este fin de semana, por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos.

Con estas nuevas entregas, aumenta a 29 el número de personas que se han puesto a disposición de las autoridades luego del llamado realizado por el presidente Luis Abinader a quienes tienen órdenes de arresto pendientes.

El pasado viernes, la Policía Nacional informó que 25 personas requeridas por la justicia se habían entregado desde que el mandatario realizó la exhortación. De acuerdo con las autoridades, las personas entregadas hasta ese momento formaban parte de las 107 entregas registradas durante septiembre.

Los del fin de semana

Entre los casos reportados durante el fin de semana figura el de Eduardo Antonio de la Cruz Gabriel, alias "Niño Cuboy", de 27 años, quien se entregó voluntariamente a agentes de la Policía Nacional luego de ser buscado por su presunta vinculación con un caso de robo agravado y golpes y heridas ocurrido en La Vega.

La Policía informó que De la Cruz Gabriel era requerido mediante la orden judicial número 2026-AJ0085746, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega.

Otro de los casos corresponde a Wilson Gabriel Hilario Arias, conocido como "El Lápiz", quien se entregó a las autoridades del Departamento de Investigación Criminal (Dicrim).

La entrega se produjo mediante la intervención del dirigente comunitario y abogado Juan "Guanchy" Comprés, luego de que Hilario Arias fuera señalado por su presunta vinculación con un intento de atraco a una banca de lotería en la comunidad Jenny María.

Dos adolescentes entregados

A estos casos se suman dos adolescentes de 17 años, señalados como presuntos participantes en el atraco contra un sargento mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), ocurrido en el sector Mendoza, Santo Domingo Este.

Según informó la Policía Nacional a través de su cuenta de X (anterior Twitter), el militar fue agredido y despojado de su arma de reglamento durante el hecho, que fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales.

Los adolescentes fueron entregados voluntariamente en la Sección de Investigación de Invivienda, Dicrim, por un adulto, quien además entregó el revólver calibre .38, serie 931194, asignado al militar, así como las prendas de vestir que ambos habrían utilizado durante el hecho.

Ante constante asedio policial. Son entregados dos adolescentes captados en cámara perpetrando agresión y asalto contra sargento del ERD en el sector Mendoza, SDE. Recuperan arma de reglamento del militar quien fue atacado a machetazos por sus agresores. La Policía Nacional informó que se encuentran detenidos dos adolescentes de 17 años, señalados como presuntos participantes en el atraco contra un sargento mayor del Ejército de República Dominicana (ERD), a quien agredieron y despojaron de su arma de reglamento, hecho captado en video y difundido en redes sociales. Los adolescentes fueron entregados voluntariamente este viernes en la Sección de Investigación de Invivienda, DICRIM, por un adulto, quien además entregó el revólver calibre .38, serie 931194, asignado al militar, y las prendas de vestir que ambos habrían utilizado durante el hecho. El incidente ocurrió el pasado 26 de septiembre, en la calle José Francisco Peña Gómez, sector Mendoza, donde dos individuos armados con machetes interceptaron al sargento, lo agredieron y lo despojaron del arma. La investigación, sustentada en imágenes de cámaras de seguridad y otras diligencias, permitió identificar a los presuntos involucrados. Posteriormente, agentes de la Policía Científica localizaron un machete y un cuchillo en una zona próxima al lugar del hecho. Los adolescentes quedaron bajo custodia en virtud de la orden de arresto núm. RAJ-2026-16825 y serán puestos a disposición de las autoridades competentes conforme al debido proceso y al régimen especial aplicable a menores de edad. Amplíe: https://t.co/BqG3rFG748 — Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) October 3, 2026

Llamado de Abinader

El presidente Luis Abinader hizo el llamado el pasado lunes 28 de septiembre, durante LA Agenda Semanal, cuando exhortó a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse a las autoridades. El mandatario advirtió que quienes no lo hicieran serían buscados por la Policía Nacional.

"A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen", afirmó Abinader.

Más de 50 mil personas figuran como buscadas

El pasado jueves, la Policía Nacional presentara una nueva base de datos con las personas que tienen órdenes de arresto pendientes.

La institución informó que existen 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución contra 50,865 personas, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que la diferencia entre ambas cifras se debe a que algunas personas figuran con más de una orden de arresto.

Violencia y robos, entre los principales casos

De acuerdo con los datos presentados por la Policía, 17,635 órdenes, equivalentes al 32.7 %, corresponden a casos de violencia intrafamiliar.

Le siguen 11,587 órdenes por robo, 5,951 por agresión física, 4,018 por agresión sexual, 2,761 por delitos cibernéticos y 2,548 por homicidios.

En el caso de las órdenes por homicidio, la Policía indicó que 1,367 personas no poseen registros de identidad, mientras que 1,181 cuentan con cédula y fotografía, según la presentación realizada por la institución.

La Policía Nacional ha reiterado el llamado a las personas que figuran como buscadas para que se entreguen por las vías correspondientes y respondan ante las autoridades por los hechos que se les atribuyen.