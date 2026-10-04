Hombre buscado por robo agravado se entrega a la Policía en La Vega

Eduardo Antonio de la Cruz Gabriel, tras entregarse a la Policía por su vinculación con un caso de robo agravado y golpes y heridas en La Vega. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PN )

Eduardo Antonio de la Cruz Gabriel, alias Niño Cuboy, de 27 años, se entregó voluntariamente a agentes de la Policía Nacional luego de ser buscado por su presunta vinculación con un caso de robo agravado y golpes y heridas ocurrido en la provincia La Vega.

De acuerdo con la Policía, De la Cruz Gabriel decidió entregarse tras sentirse bajo asedio de los agentes y utilizó como intermediarios a creadores de contenidos.

La institución informó que el hombre era requerido mediante la orden judicial número 2026-AJ0085746, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega.

Según el documento de búsqueda difundido por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la orden está relacionada con la presunta violación de varios artículos del Código Penal que tipifican el robo agravado y golpes y heridas, en perjuicio de Mireliz Jorge Rodríguez.

El hecho por el que era buscado habría ocurrido el 29 de septiembre de 2026, alrededor de las 4:45 de la tarde, en el sector Las Carmelitas, provincia La Vega.

A disposición del MP

La Policía indicó que el detenido quedó bajo custodia para los procedimientos correspondientes y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales.

Mientras la Policía Nacional mantiene en Santiago un listado de personas que son buscadas por distintos hechos delictivos, entre ellas varias requeridas por su presunta vinculación con casos de homicidio.

La Policía ha reiterado el llamado a las personas que figuran como buscadas para que se entreguen por las vías correspondientes y respondan ante las autoridades por los hechos que se les atribuyen.