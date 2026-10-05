Lo que quedaba de un teteo en la calle 4 del sector Los Mina en el municipio de Santo Domingo Este terminó a balazos al amanecer de este lunes cuando dos hombres dispararon contra el grupo reunido en la calle, en lo que la Policía atribuye a una venganza por una agresión ocurrida semanas atrás.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, identificó a los presuntos atacantes como Josué Jiménez Randy y José Nicolás Gómez Ortiz, quienes, según la versión policial, habrían emprendido a tiros contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del tiroteo murió Joan Vladimir Frías Tavares, mientras que un hombre que caminaba próximo al lugar resultó herido de manera colateral.

Su identidad todavía no había sido precisada por las autoridades.

Hecho bajo investigación

Según informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, en los alrededores del centro de expendio de bebidas alcohólicas conocido como "La Tablita", donde un "teteo" se extendió hasta la madrugada de hoy.

De acuerdo con las informaciones preliminares recabadas por la Policía, el origen del enfrentamiento estaría relacionado con un incidente ocurrido aproximadamente dos semanas atrás, cuando uno de los señalados como atacante habría resultado herido con un arma blanca.

En el lugar acudieron miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la Policía Científica, quienes recolectan evidencias, levantan casquillos y revisan videos de cámaras de vigilancia de la zona.