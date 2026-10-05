×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
tiroteo en Los Mina
tiroteo en Los Mina

VIDEO | Vieja agresión desató tiroteo tras teteo que dejó un muerto y un herido en Los Mina

Un transeúnte que se encontraba próximo al lugar recibió un impacto de bala

    Lo que quedaba de un teteo en la calle 4 del sector Los Mina en el municipio de Santo Domingo Este terminó a balazos al amanecer de este lunes cuando dos hombres dispararon contra el grupo reunido en la calle, en lo que la Policía atribuye a una venganza por una agresión ocurrida semanas atrás. 

    El vocero de la institución, Diego Pesqueira, identificó a los presuntos atacantes como Josué Jiménez Randy y José Nicolás Gómez Ortiz, quienes, según la versión policial, habrían emprendido a tiros contra varias personas que se encontraban en el lugar.

    Como consecuencia del tiroteo murió Joan Vladimir Frías Tavares, mientras que un hombre que caminaba próximo al lugar resultó herido de manera colateral. 

    • Su identidad todavía no había sido precisada por las autoridades.
    RELACIONADAS

    Hecho bajo investigación

    Según informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, en los alrededores del centro de expendio de bebidas alcohólicas conocido como "La Tablita", donde un "teteo" se extendió hasta la madrugada de hoy.

    De acuerdo con las informaciones preliminares recabadas por la Policía, el origen del enfrentamiento estaría relacionado con un incidente ocurrido aproximadamente dos semanas atrás, cuando uno de los señalados como atacante habría resultado herido con un arma blanca.

    En el lugar acudieron miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) y la Policía Científica, quienes recolectan evidencias, levantan casquillos y revisan videos de cámaras de vigilancia de la zona.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.