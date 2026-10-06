Un motoconchista resultó herido de un disparo en la cabeza ayer luego de negarse a transportar a un hombre que, según la Policía Nacional, acababa de cometer un asalto en una plaza comercial ubicada en la autopista Duarte.

El presunto autor identificado como Eslyn Yoel de los Ángeles, fue alcanzado por una multitud tras el hecho y permanece bajo custodia policial en un centro de salud, debido a que presenta múltiples golpes contusos.

Por su parte, las autoridades señalaron a Mariano Madé Martínez, de 41 años, como el conductor lesionado.

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De acuerdo con el vocero de la Policía, Diego Pesqueira, Eslyn Yoel de los Ángeles despojó a una persona de una mochila que contenía dinero en la plaza comercial y luego intentó escapar del lugar.

En su huida, abordó a un Madé Martínez e intentó obligarlo a que lo transportara, pero este se resistió y se negó a llevarlo, por lo que el agresor le disparó a la cabeza .

El motoconchista, permanece recibiendo asistencia médica, y según la Policía presenta un estado no tan grave.

Asaltante herido

Tras el disparo, varias personas que presenciaron lo ocurrido persiguieron al presunto asaltante hasta alcanzarlo, resultando el hombre con múltiples golpes.

Pesqueira informó que en poder de los Ángeles fue ocupada un arma de fuego, que hasta el momento se desconocesi tenía permiso ni a nombre de quién estaba registrada.

En la escena fueron colectados un casquillo calibre 9 milímetros y un proyectil mutilado, mientras que la pistola utilizada en el hecho se encuentra bajo custodia policial.

Dinero desaparecido

La víctima del asalto presentó formal denuncia ante las autoridades.

Hasta el momento, la Policía no ha determinado la cantidad de dinero que había en la mochila.

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Según el vocero, los agentes trabajan para recuperar el dinero robado, que aún no ha sido localizado.

"Vamos a esperar que sigan avanzando las investigaciones", expresó Pesqueira.

Una vez el presunto autor reciba el alta médica, se espera que sea puesto a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas correspondientes