Otro hombre muere en Santiago en menos de 24 horas durante alegado intercambio de disparos

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un segundo hombre murió este martes en Santiago en menos de 24 horas durante un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en el sector El Caimito, municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago.

El occiso fue identificado como Estarlin Emilio Rodríguez Ramos, alias "Chicho", quien era buscado por su presunta vinculación con varios hechos delictivos.

Enfrentamiento con la Policía

Su muerte se produjo mientras recibía asistencia médica, luego de resultar herido durante el supuesto enfrentamiento registrado alrededor del mediodía con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

De acuerdo con el informe preliminar, Rodríguez Ramos se habría resistido al arresto.

Indica que al percatarse de la presencia de los agentes habría disparado contra estos, por lo que los policías repelieron la agresión.

Tras el incidente, el hombre fue trasladado a un centro de salud de la zona, donde murió mientras recibía atención médica a consecuencia de las heridas.

Durante el procedimiento, los agentes ocuparon en el lugar un arma de fuego que, según la Policía, habría sido utilizada por Rodríguez Ramos para atacar a los efectivos.

Los registros policiales vinculan a "Chicho" con investigaciones por homicidio, atraco a mano armada, asociación de malhechores, agresión física, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los procedimientos correspondientes.

Segundo fallecido

La muerte de Rodríguez Ramos se produce horas después de que Fernando Arturo Tavárez Muñoz, alias "Fernandito", de 33 años, muriera en Tamboril en otro alegado intercambio de disparos con agentes policiales.