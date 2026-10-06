Policía pone en "29" a otro presunto delincuente en Santiago

Imagen del presunto delincuente fallecido, captada de un cartel de búsqueda de la Policía Nacional ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre señalado por la Policía Nacional como un reconocido delincuente murió este martes tras, según la institución, enfrentar a tiros a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) que intentaban apresarlo en el municipio de Tamboril.

El fallecido fue identificado como Fernando Arturo Tavárez Muñoz, alias "Fernandito", de 33 años.

El hoy occiso era buscado con dos órdenes judiciales por presunta asociación de malhechores y robo agravado.

Enfrentamiento con la policía

El supuesto enfrentamiento ocurrió durante un operativo realizado en la calle Ceo, del sector La Tierra Prometida, de Tamboril.

De acuerdo con el informe preliminar, Tavárez Muñoz habría disparado contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Durante el operativo, los investigadores ocuparon una pistola cuya marca y numeración no pudieron ser legibles. El arma fue enviada a los procedimientos de verificación correspondientes.

Antecedentes

Los registros policiales consultados señalan que "Fernandito" tenía varios antecedentes relacionados con investigaciones por hechos delictivos. Entre estos figuran un asalto a mano armada ocurrido en julio de 2020, un robo mediante descuido registrado en marzo de 2023 y una denuncia por un presunto atraco a mano armada reportado en mayo de 2024.

La Policía indicó, además, que el fallecido había estado involucrado en otros incidentes en los que habría enfrentado a miembros de la institución.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.