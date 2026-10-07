Apresan hombre con 71 porciones de presunta cocaína y una balanza en Santiago

Parte de las evidencias ocupadas por las autoridades durante el operativo realizado en La Villa Olímpica, Santiago, donde fue apresado un hombre con presuntas sustancias controladas, dinero en efectivo y una balanza digital. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD )

Las autoridades informaron este miércoles sobre el apresamiento de un hombre al que le ocuparon 71 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, una balanza digital, y otras evidencias durante un operativo realizado en el sector La Villa Olímpica en la provincia Santiago.

El detenido fue identificado como José Miguel Fermín, de 24 años, quien, según las autoridades, cuenta con once registros previos por tráfico y venta de sustancias controladas.

De acuerdo con una nota de prensa, Fermín fue interceptado durante una labor de interdicción realizada en un callejón de la calle Mamá Tingó, en el barrio La Mina, del sector La Villa Olímpica.

Las autoridades indicaron que, al percatarse de su presencia, el hombre intentó huir, pero fue detenido.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional.

Lo ocupado

Durante la requisa, las autoridades encontraron en uno de los bolsillos del detenido una funda plástica que contenía 71 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 69.6 gramos.

También le ocuparon una porción de un vegetal presumiblemente marihuana, con un peso estimado de 15.6 gramos.

Además, fueron incautados RD$1,000 en efectivo y una balanza digital, que, según las autoridades, era utilizada para el pesaje y dosificación de sustancias ilícitas.

En ese sentido, las autoridades indicaron que Fermín fue puesto a disposición de la jurisdicción competente para los fines legales correspondientes y las sustancias ocupadas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis.