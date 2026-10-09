Hallan osamenta humana cerca de la Circunvalación Norte de Santiago

Lugar donde fue hallada la osamenta humana ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una osamenta humana fue encontrada la tarde del jueves en las proximidades de la comunidad La Playita, en La Ciénega, al norte de Santiago, sin que hasta el momento se conozca la identidad de la persona ni las circunstancias de su muerte.

Los restos fueron localizados en los alrededores del puente de la avenida Circunvalación Norte, lo que provocó la movilización de agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y médicos legistas.

Investigaciones

Tras realizar el levantamiento correspondiente, la osamenta fue trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para ser sometida a los estudios que permitan determinar a quién pertenecen los restos y obtener información sobre la causa y las circunstancias de la muerte.

El Inacif es el organismo técnico-científico adscrito al Ministerio Público encargado de realizar los análisis forenses utilizados en las investigaciones judiciales. Entre sus funciones están la identificación mediante evidencias biológicas y pruebas de ADN, así como la determinación de las causas de muertes violentas o sospechosas.

En casos en los que el estado de los restos impide una identificación visual, las autoridades pueden recurrir a análisis genéticos y comparar los resultados con muestras proporcionadas por familiares de personas desaparecidas.