Hombre buscado por homicidio muere en supuesto enfrentamiento con agentes del Dicrim

Ficha de búsqueda de Malvin Ferreras Matos, alias "Bebo", señalado como presunto implicado en un homicidio ocurrido en Neyba. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PN )

La persecución policial contra Malvin Ferreras Matos, alias "Bebo", señalado como uno de los presuntos responsables de un homicidio ocurrido en Neyba, terminó este domingo con su muerte a manos de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), durante un operativo realizado en el municipio de Los Ríos.

Ferreras Matos, residente en el sector El Faro, era buscado mediante una orden judicial, por su supuesta participación en la muerte de José Manuel Trinidad, ocurrida el pasado 3 de octubre en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

Según el informe de la Policía Nacional, los investigadores habían desplegado un operativo para localizar y arrestar a varios sospechosos cuando se produjo el incidente que terminó con la vida de "Bebo".

La institución sostiene que, al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre supuestamente utilizó una escopeta calibre 12 para enfrentarlos, provocando una respuesta armada de los miembros del Dicrim.

En esas circunstancias, Ferreras Matos recibió heridas de bala y fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente falleció.

Hallan prendas falsas del Dicrim

Un elemento que llamó la atención durante el procedimiento fue la ocupación de varias prendas con insignias falsificadas de la Dirección Central de Investigación, además de un pasamontañas y vestimentas de tipo militar.

Los agentes también reportaron la incautación de una escopeta calibre 12, con cuatro cartuchos, cuya marca y numeración no pudieron ser identificadas debido a que estaban ilegibles.

Las autoridades investigan la procedencia de estas prendas y su posible relación con los hechos delictivos atribuidos al fallecido.

De acuerdo con el reporte policial, "Bebo" presuntamente operaba junto a otros individuos que ya están identificados y que estarían involucrados en diferentes acciones delictivas, algunas captadas por cámaras de vigilancia.

Mientras continúan las labores para localizar a los demás sospechosos, la muerte de Ferreras Matos deja pendiente esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento descrito por la Policía.

Por el momento, la versión de que el fallecido disparó contra los agentes corresponde exclusivamente al informe ofrecido por la institución del orden.