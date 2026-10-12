La Policía Nacional informó este lunes que el incidente en el que resultó esposada la diputada por Elías Piña Millys Johanna Martínez Morillo ocurrió durante una fiesta en una estación de combustible del municipio de Comendador, donde se vendían bebidas alcohólicas, una práctica que, según la institución, está prohibida en este tipo de establecimientos.

"Esto es una situación que está prohibida por nuestras autoridades, este tipo de eventos en un lugar donde se vende combustible", explicó el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.

No obstante, el portavoz indicó que aún no puede ofrecer detalles sobre el desarrollo de la intervención. "Yo todavía no puedo precisar las circunstancias porque está en una fase de investigación", dijo.

Pesqueira agregó que la Policía Nacional todavía no ha podido determinar quién colocó las esposas a la diputada por Elías Piña. Señaló que la interrogante forma parte de las pesquisas que encabeza el inspector general de la Policía, general Martín Tapia Sánchez.

"Hay que establecer quién habría colocado las esposas, eso está en un proceso investigativo para determinar si fue algún agente nuestro, si alguien de su equipo y las circunstancias", precisó.

En ese sentido el oficial desmintió que la legisladora fuese privada de libertad y aseguró que serán entrevistados el comandante de la plaza policial y agentes actuantes para determinar los hechos reales.

"Lo primero es que desde ayer hemos desmentido que ella haya sido apresada", afirmó.

A su vez evitó respaldar alguna de las versiones sobre lo sucedido.

"Hay distintas versiones, nosotros preferimos esperar que la investigación que está llevando el inspector general de la Policía, en coordinación con autoridades locales, establezca las reales circunstancias", expresó.

Inspector en Elías Piña

Tapia Sánchez se trasladó a Elías Piña por disposición del director general de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento de campo sobre el caso.

De acuerdo con Pesqueira, el inspector conversó con la diputada en su residencia y luego se reuniría con el alcalde y la gobernadora provincial. Posteriormente, entrevistará a los agentes que participaron en el procedimiento.

"Lo que se quiere es establecer de una manera clara, de una manera precisa, las circunstancias en que se produjeron los hechos", sostuvo el vocero.

Pesqueira garantizó que, de comprobarse algún exceso, los responsables "serán trasladados a la jurisdicción correspondiente y se establecerán las sanciones, si es de lugar, como establece nuestro reglamento".