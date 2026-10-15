Policía abate a otro hombre; Geramel Guerrero Santana cayó en Higüey

El parte policial afirma que el hombre enfrentó a los agentes. ( DL/ARCHIVO )

Otro hombre fue abatido este jueves por miembros de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en el municipio Higüey de la provincia La Altagracia.

Geramel Smailin Guerrero Santana, alias "Germán", de 37 años, fue el ultimado.

Conforme al reporte policial, falleció "mientras recibía atenciones médicas, tras resultar herido durante un enfrentamiento con agentes en el sector Mamá Tingó" del referido municipio.

La Policía dijo que, de acuerdo con el informe preliminar, el individuo era buscado mediante dos órdenes de arresto por su presunta vinculación con hechos de robo.

"Según el reporte, habría disparado contra los agentes, quienes repelieron la agresión", acota el parte policial.

Afirma tenía 15 fichas

Agrega que en la escena fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros, junto a otras evidencias recolectadas por la Policía Científica.

Dijo también que, conforme con la depuración en el Sistema Policial, Guerrero Santana figuraba con 15 registros por diferentes hechos delictivos.

En la nota solo remitió seis por robo:

21/10/2008: Robo

15/01/2013: Robo

15/01/2014: Robo

03/01/2018: Robo

06/09/2018: Robo

13/09/2018: Robo