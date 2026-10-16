×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
asalto a regidor Villa González
Añadir Diario Libre en Googleasalto a regidor Villa González

Se entrega joven vinculado a asalto contra regidor y su esposa en Villa González

La pareja fue amarrada durante el robo, en el que los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, prendas de oro y otras pertenencias

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Se entrega joven vinculado a asalto contra regidor y su esposa en Villa González
El sospechoso se presentó ante la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, acompañado de sus familiares y su representante legal (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Un joven señalado por su presunta vinculación con el asalto a la residencia del regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Manuel Eduardo Torres, conocido como "Cosita", y su esposa, en el municipio de Villa González, se entregó a las autoridades.

Se trata de Luciano Mendoza Santos, alias "El Son" o "Edison", quien se presentó ante el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Jesús Rafael Tejada Tejada, acompañado de sus familiares y su representante legal.

El joven era buscado por su presunta vinculación con el robo agravado ocurrido el pasado 22 de septiembre, cuando varios individuos irrumpieron en la vivienda del regidor y lo dejaron amarrado junto a su esposa.

De acuerdo con el relato de la víctima, los delincuentes habrían obligado a su esposa a abrir una caja fuerte, de la que sustrajeron aproximadamente 200,000 pesos en efectivo, dólares, prendas y otras pertenencias.

Los asaltantes llevaban cascos protectores

RELACIONADAS

Otros dos apresados

Por este caso también fueron apresados Luis Miguel Sánchez Lebrón, alias "Lebrón", y Justo Ramón Durán Jiménez, conocido como "Tatuaje" o "El Fuerte", quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

  • Como parte de las investigaciones, las autoridades recuperaron prendas de oro de 14 quilates que presuntamente fueron sustraídas durante el asalto.

Torres había manifestado su esperanza de que la Policía Nacional identificara y apresara a los responsables del hecho.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.