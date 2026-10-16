Se entrega joven vinculado a asalto contra regidor y su esposa en Villa González

El sospechoso se presentó ante la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, acompañado de sus familiares y su representante legal ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un joven señalado por su presunta vinculación con el asalto a la residencia del regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Manuel Eduardo Torres, conocido como "Cosita", y su esposa, en el municipio de Villa González, se entregó a las autoridades.

Se trata de Luciano Mendoza Santos, alias "El Son" o "Edison", quien se presentó ante el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Jesús Rafael Tejada Tejada, acompañado de sus familiares y su representante legal.

El joven era buscado por su presunta vinculación con el robo agravado ocurrido el pasado 22 de septiembre, cuando varios individuos irrumpieron en la vivienda del regidor y lo dejaron amarrado junto a su esposa.

De acuerdo con el relato de la víctima, los delincuentes habrían obligado a su esposa a abrir una caja fuerte, de la que sustrajeron aproximadamente 200,000 pesos en efectivo, dólares, prendas y otras pertenencias.

Los asaltantes llevaban cascos protectores.

Otros dos apresados

Por este caso también fueron apresados Luis Miguel Sánchez Lebrón, alias "Lebrón", y Justo Ramón Durán Jiménez, conocido como "Tatuaje" o "El Fuerte", quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Como parte de las investigaciones, las autoridades recuperaron prendas de oro de 14 quilates que presuntamente fueron sustraídas durante el asalto.

Torres había manifestado su esperanza de que la Policía Nacional identificara y apresara a los responsables del hecho.