×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Herida de bala
Añadir Diario Libre en GoogleHerida de bala

Enfermera resulta herida de bala en Las Matas de Farfán; señalan a su expareja como responsable

El hombre, identificado como Melvin Peña, de 56 años, también resultó herido en un supuesto intento de quitarse la vida y permanece bajo custodia policial

    Expandir imagen
    Enfermera resulta herida de bala en Las Matas de Farfán; señalan a su expareja como responsable
    Yenny Seberina Cedano Contreras, enfermera que resultó gravemente herida de bala en un hecho ocurrido en Las Matas de Farfán, provincia San Juan. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

    Una enfermera resultó gravemente herida de bala la mañana de ayer domingo, presuntamente a manos de su expareja, durante un hecho ocurrido en el sector Isidro Martínez, del municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

    La víctima fue identificada como Yenny Seberina Cedano Contreras, de 33 años de edad, quien recibió heridas de proyectil de arma de fuego que motivaron su traslado a un centro hospitalario.

    Como presunto responsable del ataque fue señalado Melvin Peña, de 62 años, quien se dedica a la compra y venta de chinas (naranjas) en esa comunidad y zonas aledañas.

    De acuerdo con las informaciones preliminares, tras el ataque contra la enfermera, Peña también habría resultado herido en circunstancias que apuntan a un supuesto intento de quitarse la vida, versión que todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

    Tanto la mujer como el señalado agresor fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana, donde reciben atenciones médicas.

    RELACIONADAS

    Bajo custodia policial

    Se informó que Peña permanece bajo custodia policial mientras recibe asistencia médica y que, posteriormente, será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.

    • Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre las circunstancias que desencadenaron el hecho ni han precisado el estado de salud actualizado de los involucrados.

    El caso se encuentra bajo investigación para establecer cómo ocurrió el ataque, las circunstancias en que resultó herido el presunto agresor y las posibles responsabilidades penales.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.