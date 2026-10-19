Enfermera resulta herida de bala en Las Matas de Farfán; señalan a su expareja como responsable

Yenny Seberina Cedano Contreras, enfermera que resultó gravemente herida de bala en un hecho ocurrido en Las Matas de Farfán, provincia San Juan. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Una enfermera resultó gravemente herida de bala la mañana de ayer domingo, presuntamente a manos de su expareja, durante un hecho ocurrido en el sector Isidro Martínez, del municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan.

La víctima fue identificada como Yenny Seberina Cedano Contreras, de 33 años de edad, quien recibió heridas de proyectil de arma de fuego que motivaron su traslado a un centro hospitalario.

Como presunto responsable del ataque fue señalado Melvin Peña, de 62 años, quien se dedica a la compra y venta de chinas (naranjas) en esa comunidad y zonas aledañas.

De acuerdo con las informaciones preliminares, tras el ataque contra la enfermera, Peña también habría resultado herido en circunstancias que apuntan a un supuesto intento de quitarse la vida, versión que todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tanto la mujer como el señalado agresor fueron trasladados al Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral, en San Juan de la Maguana, donde reciben atenciones médicas.

Bajo custodia policial

Se informó que Peña permanece bajo custodia policial mientras recibe asistencia médica y que, posteriormente, será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre las circunstancias que desencadenaron el hecho ni han precisado el estado de salud actualizado de los involucrados.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer cómo ocurrió el ataque, las circunstancias en que resultó herido el presunto agresor y las posibles responsabilidades penales.