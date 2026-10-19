Mujer muere de dos disparos en Azua; arrestan a su expareja, un teniente del Ejército

Tatiana Lara, la mujer que murió tras recibir dos impactos de bala en el distrito municipal de Los Jovillos, provincia Azua. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Una mujer murió tras recibir dos impactos de bala la noche de ayer domingo en el distrito municipal de Los Jovillos, provincia Azua, en un hecho atribuido a su expareja, un teniente del Ejército de República Dominicana que se encuentra bajo arresto de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Tatiana Lara, mientras que el presunto responsable es el teniente Daniel Cordero, quien, según las informaciones preliminares, habría disparado contra la mujer en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.

El hecho ocurrió la noche del domingo 18 de octubre y ha generado consternación entre residentes de Los Jovillos, donde la víctima era conocida.

De acuerdo con versiones ofrecidas por vecinos de la comunidad, Lara y Cordero llevaban varios meses separados. Sin embargo, presuntamente el militar se presentó la noche del domingo a la vivienda de su expareja, donde se habría producido una discusión que terminó con los disparos.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas que desencadenaron el incidente, por lo que las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos.

El cadáver de la mujer fue levantado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en presencia de representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Inacif en Azua, donde se le practica la autopsia correspondiente para determinar oficialmente la causa de la muerte.

Investigan el hecho

Mientras tanto, el teniente Daniel Cordero permanece bajo arresto para fines de investigación, a la espera de que el Ministerio Público determine las acciones judiciales correspondientes.

La Policía Nacional no ha ofrecido hasta el momento un informe oficial detallado sobre el suceso ni ha establecido públicamente las circunstancias en que se produjeron los disparos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayores detalles sobre este hecho violento ocurrido en Los Jovillos, provincia Azua.