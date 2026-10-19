Policía señala a cuatro menores por muerte de taxista en Las Américas

Familiares y allegados cargan el ataúd del taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad, durante su sepelio, tras morir a tiros en un presunto asalto en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Un adolescente de 17 años fue apresado por su presunta participación en la muerte a tiros del taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, durante un asalto ocurrido el pasado viernes 16 de octubre, debajo del paso peatonal de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este.

La Policía Nacional informó que el arresto se realizó mediante una orden judicial, como parte de las investigaciones para esclarecer el crimen.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, indicó que otros tres menores de edad, identificados con los alias de "Juan el Fantasma", "Maclen" y "La Leyenda", también son señalados como presuntos participantes en el hecho y permanecen prófugos.

Un servicio que terminó en tragedia

Casalinovo Trinidad trabajaba como conductor de la plataforma de transporte InDrive y murió el pasado 16 de octubre tras ser atacado a tiros durante un presunto asalto.

Las investigaciones preliminares indican que los agresores solicitaron un servicio de transporte y abordaron el vehículo haciéndose pasar por pasajeros en la calle 9, esquina avenida 25 de Febrero, en Santo Domingo Este.

Posteriormente, atacaron a tiros al conductor para despojarlo de sus pertenencias.

El caso está a cargo de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), con el apoyo del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Dicat).

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias y ocuparon el vehículo Hyundai Sonata LF, de color gris, en el que se desplazaba el taxista.

La Policía continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y localizar a los otros tres sospechosos identificados.