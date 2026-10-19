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Matan a tiros a sargento mayor de la Policía durante asalto en Santo Domingo Norte

Los atacantes despojaron de sus pertenencias a varias personas y huyeron con el arma de reglamento del agente

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    Matan a tiros a sargento mayor de la Policía durante asalto en Santo Domingo Norte
    Familiares permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a la espera de la entrega del cuerpo de un ser querido. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    Un asalto ocurrido la noche del domingo en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas en el sector Higüero, Santo Domingo Norte, terminó con la muerte a tiros de un sargento mayor de la Policía Nacional, quien se encontraba fuera de servicio al momento del hecho.

    La víctima fue identificada como Pedro Luis Guerrero Ibis, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, a consecuencia de una herida de bala en el tórax.

    De acuerdo con las informaciones preliminares, varios hombres irrumpieron en el establecimiento Gallera y Bar Higüero Abajo y despojaron de sus pertenencias a varias personas que se encontraban en el lugar.

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    Buscan a los responsables

    Durante el asalto, uno de los atacantes habría disparado contra el agente y le habría sustraído su arma de reglamento y una cadena. Posteriormente, escapó junto a los demás implicados.

    • Tras el hecho, técnicos de la Policía Científica recolectaron tres casquillos de bala calibre 9 milímetros en la escena, como parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

    La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda de los responsables, quienes aún no han sido identificados, con el propósito de apresarlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.