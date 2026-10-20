Policía ultima en San Juan a acusado de matar sargento en Villa Mella la noche del domingo

Aviso de "se busca" de Randy Tejada Valdez, alías Randy y/o el Cojo. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

Randy Tejada Valdez, alias Randy y/o El Cojo, señalado como uno de los presuntos responsables de la muerte a tiros del sargento mayor Pedro Luis Guerrero Ibis, fue ultimado este martes a manos de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Villa Liberación, provincia San Juan.

Según la uniformada, el hombre falleció en "un intercambio de disparos" con los uniformados.

Un informe informe policial indica que Tejada Valdez era buscado por su presunta vinculación con el homicidio del agente Luis Guerrero Bis, ocurrido la noche del domingo durante un asalto en el establecimiento Gallera y Bar Higüero Abajo, en el sector Higüero, municipio Santo Domingo Norte.

Guerrero Ibis se encontraba fuera de servicio cuando recibió el disparo mortal, de acuerdo con las informaciones suministradas por las autoridades.

Afirma era buscado por matar otro

La Policía indicó que Tejada Valdez también era requerido mediante la orden de arresto núm. 530-2024-EMES-00164 por su presunta participación en la muerte a tiros del oficial retirado del Ejército de República Dominicana Desiderio Pantaleón Ureña.

Ese hecho ocurrió el 27 de enero de 2024 en el sector Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Ocupan dos armas

Durante el operativo en Villa Liberación, los agentes ocuparon una pistola y un arma de fabricación artesanal, según el reporte de la institución, siempre conforme al parte policial.

La Policía Nacional informó que mantiene la búsqueda de los demás presuntos implicados en la muerte del sargento mayor Guerrero Ibis, con el objetivo de ponerlos a disposición de la justicia.