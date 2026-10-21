Dos hermanos mellizos murieron este miércoles tras resultar heridos de balas durante una intervención de agentes de la Policía Nacional en el sector Mendoza, municipio Santo Domingo Este, según informó la institución.

Los fallecidos fueron identificados como Randy Omar Borges Jiménez, conocido como "el Mellizo" y apodado por la Policía como "el sicario de Mendoza", y su hermano Omar Randy Borges Jiménez, también conocido como "el Mellizo".

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó, durante una rueda de prensa, que ambos hermanos fallecieron mientras recibían atenciones médicas en un centro de salud, luego del hecho ocurrido durante la mañana.

Policía dice tenían cinco órdenes de arresto

De acuerdo con Pesqueira, contra los hoy occisos existían cinco órdenes de arresto y múltiples denuncias relacionadas con asaltos, atracos agravados y otros delitos.

El portavoz policial indicó que, durante la intervención, las autoridades ocuparon dos armas de fuego que, según afirmó, eran portadas de manera ilegal.

Se trata de una pistola marca Taurus, calibre nueve milímetros, y otra marca Glock, modelo 19.

"En poder de estas personas fueron ocupadas dos armas de fuego, una marca Taurus, calibre nueve milímetros, y otra marca Glock, modelo 19, ambas ilegales", declaró Pesqueira.

Circunstancias del hecho

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que los agentes dispararon contra los hermanos ni ha precisado si se produjo un intercambio de disparos.

Tampoco ha explicado cómo ocurrió la intervención policial ni las circunstancias específicas en las que ambos resultaron heridos.

Pesqueira aseguró que se aplican los protocolos correspondientes para esclarecer lo sucedido.

"Reiteramos que en estos casos se cumplen los protocolos de rigor y ya oportunamente se ofrecerán mayores detalles de este caso", manifestó.

La institución indicó que posteriormente ofrecerá informaciones adicionales sobre el hecho y las investigaciones correspondientes.