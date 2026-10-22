Matan a tiros a un sargento del Dicrim durante hecho confuso en Santiago

Escena del lugar donde el agente de la Policía Nacional fue herido mortalmente ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un sargento de la Policía Nacional murió la tarde de este jueves tras recibir varios impactos de bala durante un hecho ocurrido en circunstancias aún no esclarecidas en el distrito municipal de La Canela, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como José Ramón Henríquez Mejía, quien estaba adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

El suceso se registró en las inmediaciones del centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, de esa localidad.

Detalles del ataque

Según versiones de testigos, el agente habría sido interceptado por desconocidos que le dispararon y le causaron heridas mortales.

Sin embargo, las autoridades aún no han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Junto al cadáver quedó una pistola que se presume era el arma de reglamento del agente.

En la escena también fueron ocupadas dos motocicletas tipo CG, de color negro. Una de ellas tenía una canasta en la parte trasera, similar a las utilizadas por repartidores.

Respuesta policial

Al lugar acudieron agentes de la Policía Preventiva y del Dicrim, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes. También se presentaron oficiales superiores de la institución.

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