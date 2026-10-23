Muere hombre tras alegado enfrentamiento con agentes de la Policía en Santiago

Imagen de una de las fichas policiales que figuran en los registros de la Policía Nacional sobre el fallecido. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre murió la noche de este jueves tras resultar herido de bala durante un presunto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en la avenida Cuesta Colorada, del ensanche Bermúdez, en Santiago.

La víctima fue identificada como Cristopher Tolentino Devora, alias "El Cantante" o "El Mello", de 28 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

De acuerdo con la Policía, el hombre era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con un robo ocurrido en la oficina principal de la Junta Central Electoral (JCE) en Santiago.

Enfrentamiento policial

El informe preliminar establece que el hecho ocurrió cuando miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) daban seguimiento a Tolentino Devora para ejecutar una orden de arresto.

Según la versión policial, durante la intervención, Tolentino Devora habría enfrentado a los agentes, quienes repelieron la agresión y le ocasionaron las heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

En el lugar, los investigadores ocuparon una escopeta calibre 12 que, según el reporte preliminar, el hombre habría utilizado para atacar a los agentes.

Otros hechos que le atribuyen

La Policía informó que Tolentino Devora también figuraba en registros policiales y judiciales por otros presuntos hechos delictivos, incluidos robos en residencias.

Entre los casos que se le atribuyen figura uno ocurrido el 31 de enero de 2021 en el sector Cienfuegos, donde presuntamente fueron sustraídos dinero en efectivo, documentos personales, un colchón y varios utensilios de una vivienda.

Asimismo, las investigaciones lo vinculaban con otros hechos reportados en septiembre de 2026, entre ellos un robo en una residencia del sector Las Antillas y la sustracción de una pistola calibre 9 milímetros, propiedad de una compañía de seguridad privada.

En relación con este último caso, la institución indicó que el hombre presuntamente disparó contra una patrulla policial y huyó del lugar, dejando abandonada el arma, que posteriormente fue recuperada.

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