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Muere hombre en alegado intercambio de disparos con la Policía en Valverde

El fallecido fue identificado como Franyi Domingo Rodríguez, de 28 años

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Muere hombre en alegado intercambio de disparos con la Policía en Valverde
Imagen Ilustrativa de una cinta amarilla de precaución utilizada para acordonar el perímetro en una escena bajo investigación (ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ)

Un hombre murió la noche del miércoles durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el sector La Yagua, del municipio de Mao, provincia Valverde.

El fallecido fue identificado como Franyi Domingo Rodríguez, de 28 años.

De acuerdo con el informe del levantamiento del cadáver, Rodríguez falleció a causa de un choque hipovolémico provocado por heridas de arma de fuego.

  • El examen médico legal determinó que el cuerpo presentaba cuatro impactos de bala, tres con orificios de entrada y salida y uno con orificio de entrada solamente.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para los estudios correspondientes.

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Investigación policial

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el presunto enfrentamiento ni sobre las actuaciones de los agentes involucrados

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.