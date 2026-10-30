Arrestan en Santiago a hombre señalado por abuso sexual contra cuatro menores

El arresto se produjo en el sector Camboya, en cumplimiento de una orden judicial. ( EFE )

Agentes de la Policía Nacional arrestaron este viernes en Santiago a un hombre acusado de cometer agresiones sexuales contra cuatro menores de edad, de entre 7 y 15 años.

El detenido fue identificado como Luis Manuel Ortiz Fermín, alias «Víctor», de 37 años, quien era buscado por las autoridades por su presunta vinculación con los hechos.

El arresto se produjo en el sector Camboya, en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con el informe policial, Ortiz Fermín es señalado como presunto responsable de los abusos sexuales denunciados en perjuicio de las cuatro menores.

Las autoridades reservaron los datos personales de las víctimas para proteger su identidad.

Procedimientos legales

Tras su detención, el hombre quedó bajo custodia del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Se espera que Ortiz Fermín sea presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción en su contra.

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