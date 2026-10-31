Hombre acusado de secuestrar y torturar a menor muere en alegado enfrentamiento con la Policía

El fallecido fue identificado como Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

Un hombre señalado por la Policía Nacional como uno de los implicados en el secuestro, tortura y muerte de un adolescente de 15 años falleció este sábado mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido durante un presunto enfrentamiento con agentes policiales.

El fallecido fue identificado como Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez, alias «Bindo» o «El Gordo», de 34 años, quien era buscado por su presunta participación en el hecho ocurrido el viernes 30 de octubre de 2026, en la carretera Barranca-Villa Tapia.

De acuerdo con el informe policial, Rodríguez Henríquez también estaba vinculado con las agresiones físicas contra otro joven de 18 años, quien sufrió fracturas en los dedos de la mano derecha y múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo.

La institución indicó que el presunto enfrentamiento se produjo la tarde de este sábado, cuando miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) realizaban labores de búsqueda y localización del hombre.

Arma y motocicleta ocupadas

Durante la intervención, los agentes ocuparon una pistola Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con su cargador y seis cápsulas.

También fue ocupada una motocicleta Tauro, modelo CG-200, de color gris y sin placa.

La Policía Nacional informó que el caso continúa bajo investigación para los fines legales correspondientes.

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