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Hallan mujer muerta en edificio de Pueblo Nuevo en Villa Duarte

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de la fallecida ni las circunstancias en que ocurrió su muerte

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    Hallan mujer muerta en edificio de Pueblo Nuevo en Villa Duarte
    Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Una mujer de nacionalidad haitiana fue encontrada muerta este domingo en el primer nivel del edificio F&F número 5, ubicado en la calle Segunda, del sector Pueblo Nuevo, en Villa Duarte, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

    Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área, así como miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), responsables del levantamiento del cuerpo.

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de la fallecida ni las circunstancias en que ocurrió su muerte.

    El caso se encuentra a la espera de información oficial por parte de los organismos correspondientes.

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