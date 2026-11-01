Policía ultima a dos hombres en Santiago y Moca; afirma eran "reconocidos delincuentes"

"Se busca" de uno de los occisos. ( CEDIDA POR LA PN )

La Policía Nacional ultimó a dos hombres en hechos separados ocurridos este domingo 1 de noviembre en Santiago y Moca, durante presuntos intercambios de disparos con agentes de esa institución. Dijo que los hoy occisos eran "reconocidos delincuentes" con varias órdenes de arresto por robos.

Los fallecidos fueron identificados como Rafael Antonio Uceta Acevedo, alias "el Gordito", y Yonathan Arturo Castillo Rosario, conocido como "la Maña", de 43 años, conforme a una nota de prensa suministrada la noche de este domingo.

Según informó la Policía, Uceta Acevedo era buscado mediante dos órdenes de arresto por su presunta vinculación con múltiples robos agravados en villas, cabañas y establecimientos de hospedaje del sector Palo Alto, en Jacagua, Santiago.

La institución indicó que fue localizado en el hotel La Sorpresa, del sector Pueblo Nuevo, donde presuntamente donde presuntamente pretendía cometer otro robo y disparó contra los agentes que intentaban arrestarlo y que en el lugar fue ocupado un revólver.

Buscado por robo de un carro

En un segundo hecho, ocurrido en el sector El Imperio, de Moca, provincia Espaillat, agentes policiales ultimaron a Castillo Rosario, quien era buscado mediante una orden de arresto por un caso de robo.

De acuerdo con la versión policial, el hombre habría realizado varios disparos contra los agentes al notar su presencia, quienes repelieron la agresión. Herido de bala, fue trasladado al hospital provincial doctor Toribio Bencosme, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

En el lugar fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros, con numeración ilegible, un cargador y dos cápsulas.

La Policía también señaló a Castillo Rosario por su presunta vinculación con el robo de un automóvil Honda Accord blanco, ocurrido el pasado 17 de octubre y recuperado al día siguiente en San Francisco de Macorís.

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.