Detienen a hombre con 34 gallos robados de una traba en San José de las Matas

Parte de los gallos que presuntamente fueron sustraídos ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre fue detenido en Jánico, provincia Santiago, cuando transportaba en una yipeta 34 gallos de pelea que habrían sido robados de una traba ubicada en el sector La Grúa, en San José de las Matas.

El detenido fue identificado por la Policía Nacional como Nathanael Mosquea Villar.

Según el reporte policial, el hombre fue interceptado la madrugada del 31 de octubre mientras se desplazaba en una yipeta Toyota 4Runner, de color blanco, por la carretera principal de Jánico.

El informe indica que, al notar la presencia de los agentes, el conductor intentó escapar, lo que provocó una persecución que terminó cuando perdió el control del vehículo y chocó contra una empalizada.

La Policía informó que en el vehículo viajaban otros dos hombres que lograron escapar al internarse en una zona boscosa.

Recuperación de los gallos

Los 34 gallos fueron recuperados durante la inspección del vehículo y posteriormente reconocidos por el propietario de la traba como parte de los animales sustraídos.

El hombre que se presentó como dueño de los ejemplares aseguró que las aves tienen un elevado valor económico.

Evidencias encontradas

En el lugar también fueron ocupados dos teléfonos celulares, una pinza de corte, un casquillo calibre 9 milímetros y dos placas, una de las cuales correspondía a otro vehículo.

Mosquea Villar permanece detenido mientras las autoridades investigan el robo y buscan a los otros dos hombres que escaparon.