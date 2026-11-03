Hombre se habría envenenado tras creer que mató de un disparo a expareja en Santiago

Las autoridades realizan el levantamiento del cuerpo en el lugar del hecho. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Un hombre habría muerto tras consumir una sustancia tóxica, presuntamente con intenciones suicidas, luego de herir de bala a su expareja sentimental y creer que la había matado, en un hecho ocurrido en el sector Satélite, de Cienfuegos, municipio Santiago Oeste.

El fallecido fue identificado como Pablo Antonio Rodríguez Homero, de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la comunidad Los Solares de Cienfuegos.

La víctima, cuya identidad no ha sido ofrecida por las autoridades, resultó herida de un disparo en una mano, por lo que fue trasladada a un centro de salud. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre su estado de salud.

Testimonio familiar

De acuerdo con el testimonio de una familiar, luego de dispararle a la mujer y creer que le había causado la muerte, Rodríguez Homero huyó del lugar.

Posteriormente, se trasladó a Los Solares de Cienfuegos, donde presuntamente ingirió una sustancia tóxica que le habría provocado la muerte.

Acciones oficiales

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y un médico legista para realizar el levantamiento del cuerpo.

Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se les practicará una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

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