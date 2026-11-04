Arrestan a 13 personas durante operativos en Santo Domingo Norte; ocupan armas y drogas

Miembros de la Policía Nacional durante los operativos preventivos realizados en distintos sectores de Santo Domingo Norte. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Las autoridades informaron este miércoles sobre el arresto de 13 personas señaladas por distintos hechos delictivos, además de la ejecución de una orden de arresto, durante operativos realizados por miembros de la Dirección Regional de la Policía en el municipio Santo Domingo Norte.

A través de una nota de prensa, la Policía indicó que durante las intervenciones fueron ocupadas dos armas de fuego ilegales y una de fabricación casera. Asimismo, una persona fue detenida por posesión de sustancias narcóticas y otras dos por ser sorprendidas en una carrera clandestina.

Recuperan objetos sustraídos

La institución informó que también fueron recuperados:

Seis celulares.

D inero en efectivo.

Tres motocicletas.

Una batería de vehículo.

Uradiador y otros objetos que habían sido sustraídos.

Además, una docena de motocicletas fueron retenidas por no contar con ningún tipo de documentación, y también fue ocupada una máquina tragamonedas ilegal.

Desmantelan puntos de microtráfico

La Policía informó que al menos cinco lugares dedicados al microtráfico de sustancias controladas fueron desmantelados, donde se ocuparon porciones de cocaína, marihuana y crack.

La institución indicó que estas acciones forman parte de los operativos preventivos desplegados durante las últimas 24 horas en distintas zonas del municipio Santo Domingo Norte.