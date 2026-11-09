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DNCD y Ministerio Público ocupan drogas, dinero y otros objetos durante allanamientos en San Pedro de Macorís

Las intervenciones fueron realizadas en las comunidades El Soco y El Brisal, donde fue detenido un hombre

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    DNCD y Ministerio Público ocupan drogas, dinero y otros objetos durante allanamientos en San Pedro de Macorís
    Sustancias y dinero ocupado en un operativo de la DNCD en San Pedro de Macorís. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), adscritos a la Regional Sureste, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron allanamientos en la comunidad El Soco y el sector El Brisal, en San Pedro de Macorís, donde ocuparon sustancias que se presume son narcóticas, dinero en efectivo y otros objetos.

    Durante una de las intervenciones fue detenido Daniel Cherry, alias Pela Gato, residente en la zona, a quien supuestamente se le daba seguimiento mediante labores de inteligencia por su presunta vinculación con la venta y distribución de sustancias narcóticas. Según los datos suministrados, el detenido tiene registros policiales por hechos similares.

    En el procedimiento le ocuparon 33 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 22.2 gramos, y 101 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, con un peso de 50.7 gramos.

    Detalles de las evidencias

    • También fueron ocupados un teléfono celular, una balanza, RD$10,100 en efectivo, en diferentes denominaciones, y cuatro dólares estadounidenses.

    En otra intervención, realizada en el sector El Brisal, las autoridades ocuparon 272 porciones de presuntas sustancias controladas, con un peso aproximado de 2,300 gramos, además de otras pertenencias.

    El detenido y las evidencias ocupadas fueron remitidos a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

    TEMAS -

      Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.