Enfrentamiento a tiros en Santiago deja cuatro muertos, incluido un sargento del Dicrim

Los cadáveres de los tres civiles y del agente policial fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para las autopsias correspondientes. ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

Un enfrentamiento a tiros entre agentes de la Policía Nacional y tres personas que se desplazaban en una yipeta por la avenida Circunvalación Norte de Santiago dejó cuatro muertos, entre ellos un sargento adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

El agente fue identificado como Juan Isaac Espinal Jiménez, quien resultó gravemente herido durante el enfrentamiento y falleció mientras recibía atenciones médicas.

Los otros fallecidos fueron identificados como Eduardo Paúl Pérez Mercado, alias Maca, de 39 años; Edward de Jesús Pérez Silverio, alias Carlos y/o Coco, de 36 años, y Andrelina Santos Sosa, alias La Patrona, de 29 años.

Detalles del enfrentamiento

De acuerdo con el informe policial, Pérez Silverio logró escapar del primer enfrentamiento, pero posteriormente fue localizado por una patrulla y murió durante un segundo intercambio de disparos.

Contra Pérez Silverio pesaba una orden de arresto por su presunta participación en las muertes a tiros de Heidy María Gabriela y Ángelo Benjamín Hernández Rodríguez, alias Tres Pies, ocurridas en abril de 2024 en la carretera Guayacanal, en Santiago.

También había sido sometido a la justicia por la muerte de Juan de Dios Batista Castillo, ocurrida durante un intento de atraco a una banca en el sector Matanza, en 2008.

Antecedentes de los fallecidos

La Policía informó que contra Eduardo Paúl Pérez Mercado, alias Maca, pesaban varias órdenes de arresto, una de ellas por su presunta vinculación con el asesinato de Jesús María Cabrera Peña, ocurrido el 5 de junio de 2025 en Cienfuegos, Santiago.

La institución también lo señalaba como presunto autor del tiroteo ocurrido el 20 de mayo de 2022 en el barrio Suelo Duro, del sector Bella Vista, donde murieron Ismael Ramírez del Rosario y José Ramón Tavárez Valdez, y resultó herido el sargento policial Estarlin Jiménez Mendoza.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los posibles antecedentes delictivos de la mujer fallecida.

Los cadáveres de los tres civiles y del agente policial fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para las autopsias correspondientes.

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