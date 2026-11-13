Cae abatido "El Niño" tras supuestamente enfrentar a agentes policiales en SPM

Arma de fuego en el lugar donde cayó abatido el nombrado Nño en San Pedro de Macorís. ( CEDIDA A DL. )

Un hombre identificado como José Luis Cuesto Ubiera, alias "El Niño" y/o "Mi Niño", cayó abatido tras enfrentar a agentes de la Policía Nacional que le daban seguimiento para apresarlo, durante un operativo realizado en el sector José Blanche, en esta ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, Cuesto Ubiera era activamente buscado por su presunta vinculación con diferentes hechos delictivos, entre ellos atracos a mano armada, porte ilegal de armas de fuego y asociación de malhechores.

El reporte indica que agentes adscritos a la Subdirección Regional Sureste de Investigaciones (Dicrim), tras labores de inteligencia y seguimiento, localizaron al hombre en una casucha de zinc.

Al notar la presencia policial, este habría atacado a los agentes con una pistola, por lo que los miembros actuantes repelieron la agresión y le ocasionaron heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

El hombre falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud local.

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Detenciones durante el operativo

Durante la intervención fueron detenidos para fines de investigación Luis Carlos Rivera, alias "Paquete", de 28 años; Rafael Bautista La Fortuna, alias "Macoco", de 31; Carlo Daniel Telemaco, alias "Buche", de 22, y Richi Alexis De la Cruz, de 31, este último residente en Santo Domingo Este.

La Policía informó que a Cuesto Ubiera le ocuparon una pistola marca Carandai, calibre 9 milímetros, color niquelado, con número de serie no legible, su cargador y siete cápsulas. Según el reporte, el arma era portada sin documentación y habría sido utilizada durante el enfrentamiento.

Asimismo, fue ocupado un vehículo Hyundai Sonata LF, color blanco, placa AA91939, que, según las autoridades, era utilizado para cometer hechos delictivos.

La institución indicó que, tras ser depurados en su sistema de cómputo, tanto el fallecido como los detenidos figuran con varios registros policiales y denuncias por atracos a mano armada.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras que los cuatro detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.