Como un hombre cooperador y de trato afable con sus familiares y ciudadanos, recuerdan sus allegados al sargento de la Policía Nacional, Juan Isaac Espinal Jiménez, quien falleció el jueves 12 de noviembre durante un enfrentamiento a tiros contra tres antisociales en Santiago.

El oficial de 35 años de edad, dedicó más de una década de su vida al servicio policial, donde se destacó por su disciplina, responsabilidad y constancia. Con su muerte, cuatro niños quedaron en la orfandad.

Juan Isaac no fue el primero de su familia en pertenecer a las filas policiales. Su padre, el coronel retirado Juan Bautista Pinal Acevedo, también sirvió a la institución y lo recuerda como un hijo especial, de carácter ecuánime y siempre dispuesto a colaborar con los demás.

"Era una persona muy ecuánime, muy cooperador, decente, de un trato afable hacia la familia y hacia el ciudadano común", expresó.

Para Pinal Acevedo, la repentina pérdida de su hijo representa un duro golpe, pues ambos mantenían una estrecha relación y compartían consejos sobre la vida y los cuidados que se debían tener en el ejercicio de las labores policiales.

"Él era mi mentor", manifestó al recordar las conversaciones que sostenían diariamente, pese a que ambos se encontraban en distintas localidades.

De acuerdo con sus declaraciones, el sargento llevaba apenas unos meses trabajando nuevamente en Santiago como miembro de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), luego de haber estado asignado a otra demarcación.

Su prima hermana, Nicaurys García Espinal, también lo recordó como un joven tranquilo, trabajador y aplicado desde pequeño.

Contó que Espinal Jiménez se sentía feliz de pertenecer a la institución policial y que, pese a que sus familiares le sugerían abandonar ese trabajo, él insistía en continuar su carrera y alcanzar nuevas metas.

"Le decíamos que dejara la institución, pero él decía que no, que quería ser un líder y seguir adelante porque quería ser un líder en el país", relató.

Policía promete respaldo a la familia

Los restos del sargento fueron velados en la Funeraria Municipal Padre Benito Arrieta, en Los Alcarrizos, donde acudieron compañeros del Dicrim y de otras dependencias policiales para darle el último adiós.

Durante su visita a la funeraria, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, expresó la solidaridad de la institución con los familiares y aseguró que recibirán el respaldo necesario tras la muerte del agente.

"Desde la institución y desde nuestro señor director, el mayor general Ernesto Rodríguez García, no se escatimará ningún esfuerzo para que nada les falte a los familiares de este extinto sargento", manifestó.

Pesqueira indicó que el agente, quien tenía 13 años en la institución, perdió la vida mientras cumplía con su deber de proteger vidas y propiedades, al enfrentar en Santiago a presuntos integrantes de una estructura delictiva que tenía unos ocho años cometiendo robos, asaltos y múltiples asesinatos.

En ese sentido, aseguró que la institución continuará persiguiendo a quienes atenten contra la "gente buena y trabajadora", siempre dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos constitucionales y humanos.

Según Diego Pesqueira, durante este año 16 miembros de la institución han perdido la vida, cinco de ellos mientras se encontraban en servicio.

Los restos de Juan Isaac Espinal Jiménez fueron sepultados en el Cementerio de Los Alcarrizos.

El enfrentamiento El sargento Espinal Jiménez formaba parte del equipo de investigadores que daba seguimiento a Eduardo Paul Pérez Mercado, conocido como "Maca", de 39 años, y Edward de Jesús Pérez Silverio, apodado "Carlos" o "Coco", de 36. Ambos eran requeridos por las autoridades por su presunta vinculación con la estructura criminal a la que se le atribuyen más de ocho años de actividades delictivas, entre ellas homicidios, sicariato y asaltos a mano armada. El informe policial establece que los sospechosos se desplazaban en una yipeta Changan plateada junto a Andrelina Santos Sosa, conocida como "La Patrona", de 29 años, cuando se percataron de la presencia de los investigadores. La Policía sostiene que los ocupantes del vehículo dispararon contra los agentes, quienes respondieron a la agresión. Durante el enfrentamiento, el sargento Espinal Jiménez resultó gravemente herido. Pérez Mercado y Santos Sosa murieron en el lugar, mientras que Pérez Silverio falleció posteriormente en el Hospital Municipal de Tamboril.