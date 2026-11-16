El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, dijo que profundizan las investigaciones. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una discusión entre conocidos que compartían en un establecimiento el pasado domingo terminó con la muerte de un cabo de la Policía Nacional, quien falleció tras recibir heridas de bala durante un enfrentamiento ocurrido en horas de la noche en Villa La Fe, en Verón-Punta Cana.

La víctima fue identificada como Wilkin Belén, mientras que Miguel Luciano, señalado como la persona que le disparó, también resultó lesionado de varios disparos.

Según las informaciones preliminares ofrecidas por el vocero policial, Diego Pesqueira, ambos hombres se encontraban compartiendo cuando se produjo una discusión.

Desarrollo del enfrentamiento

Tras el altercado, Luciano habría salido del lugar y se habría dirigido a su vivienda, donde presuntamente buscó un arma de fuego.

Posteriormente se originó el enfrentamiento a tiros en el que Belén resultó mortalmente herido, mientras que Luciano también sufrió lesiones por proyectiles, recibiendo atenciones médicas.

Investigación policial

Pesqueira explicó que las autoridades profundizan las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias exactas en que se produjo el hecho.

"Tenemos que esperar los levantamientos, las entrevistas, para establecer de una manera inequívoca las reales circunstancias en que se produjeron los hechos", indicó.