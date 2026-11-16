La Policía espera resultados de la autopsia de niña fallecida en Nagua

La Policía Nacional investiga las circunstancias en que murió una niña de tres años en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, durante el pasado fin de semana, un caso por el que varias personas están siendo investigadas.

Las autoridades esperan los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la menor para establecer científicamente la causa de su fallecimiento y determinar qué ocurrió antes de su muerte.

Antecedentes médicos

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que los reportes preliminares que maneja la institución indican que la niña habría presentado meses atrás una situación de salud que requirió su internamiento.

Sin embargo, el portavoz no ofreció detalles sobre la naturaleza de esa situación ni precisó si guarda relación con las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

Investigación policial

Al ser cuestionado sobre una posible vinculación directa de la madre con el caso y si los padres se encontraban detenidos, Pesqueira aclaró que todavía no se puede establecer esa responsabilidad.

El alto oficial insistió en que las autoridades deben esperar los resultados de los estudios forenses antes de ofrecer conclusiones sobre las causas de la muerte o señalar posibles responsables.

"Estamos esperando que Patología Forense nos emita el resultado de la autopsia para que sea de manera científica que se establezca la causa de muerte", expresó.

La institución indicó que varias personas están siendo investigadas con el propósito de reconstruir las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El caso permanece bajo investigación, mientras los organismos correspondientes trabajan en la recopilación de información y evidencias que permitan esclarecer el fallecimiento de la niña.