Agentes de la Policía caminan por una calle de Mendoza, Santo Domingo Este, durante el velatorio de los mellizos, abatidos supuestamente en un intercambio de disparos. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La muerte de un adolescente de 15 años el pasado fin de semana en La Romana eleva a cuatro los menores de edad abatidos en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional en poco más de tres semanas. El adolescente, que respondía al nombre de Emmanuel Adrián Félix, es hasta ahora el más joven de los baleados en supuestos intercambios de disparos que han sido cuestionados por familiares y vecinos.

Los demás fueron los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años, muertos en su casa en el sector Mendoza, el 23 de octubre, y Cristian Paulino Fabián Guante, de 17 años, quien murió el pasado viernes, también en su casa, en Manoguayabo.

Según informó la vocera de la Policía Nacional de la región este, Raiza Nuñez, el caso de Adrián Félix se dio mientras los agentes daban seguimiento a una investigación cuando localizaron al menor, quien se desplazaba en una motocicleta.

De acuerdo con la versión policial, el adolescente habría disparado contra la patrulla, hiriendo a un cabo en un pie. El agente recibió atenciones médicas en un hospital de La Romana.

Al ser consultado sobre el nombre y el estado de salud del cabo herido, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, se limitó a informar que el agente se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Sin embargo, Pesqueira se reservó la identidad del policía y no explicó las razones por las que la institución decidió no revelar su nombre.

Menor muerto en Manoguayabo

Previamente, el viernes, otro menor de 17 años, Cristian Paulino Fabián Guante, conocido como "el Músic", murió presuntamente a manos de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en la calle Alejandrina Rodríguez, del sector Batey Bienvenido, en Manoguayabo.

Según denunciaron sus parientes, los agentes le colocaron un arma de fuego después de dispararle.

Belardino Fabián Guante, tío del fallecido, narró a Diario Libre que pudo observar parte de lo ocurrido a través de una abertura de la vivienda donde reside.

Según su testimonio, luego de dispararle al adolescente, los agentes le habrían colocado una pistola. Posteriormente, buscaron un arma larga con la que, según su versión, volvieron a dispararle.

Mellizos muertos en Mendoza

Cuatro semanas atrás, en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, mientras dormían, Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, hermanos mellizos de 16 años, fueron ultimados por agentes policiales, según afirmaron sus familiares, quienes expresaron su indignación y dolor. Para ellos hay muchas preguntas por contestar.

La principal controversia gira en torno a dos pistolas calibre nueve milímetros, una Taurus y una Glock 19, que según la Policía Nacional fueron ocupadas a los mellizos. La familia rechaza esa versión y sostiene que las armas no eran de los jóvenes, sino que habrían sido colocadas por los propios agentes después de entrar a la casa.

"Los matan acostados, durmiendo, y luego les ponen las pistolas", denunciaron los familiares, quienes aseguraron que los adolescentes no protagonizaron ningún intercambio de disparos.

Lo que llama particularmente la atención de estos casos es que las víctimas son menores de edad, adolescentes que todavía se encontraban en edad escolar y que tenían por delante un futuro por construir. Jóvenes que debían estar pensando en sus estudios, en practicar algún deporte o en las posibilidades que les ofrecería la vida una vez concluyeran la escuela.

Sin embargo, sus vidas terminaron en circunstancias que todavía generan interrogantes y que merecen ser esclarecidas por las autoridades competentes.

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