Lugar donde habría caído abatido el adolescente de 15 años en La Romana. ( CEDIDA POR LA PN )

Un familiar de Emmanuel Adrián Félix, de 15 años que murió por heridas de bala durante un supuesto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional en el sector San Carlos, en La Romana, aseguró que el adolescente fue sacado con vida de su vivienda, donde se encontraba acompañado de otros tres menores cuando ocurrió el operativo.

El hombre, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias, afirmó que los agentes llegaron a la residencia después de las diez de la noche y entraron al inmueble, donde estaban dos adolescentes, de 12 y 17 años, y un niño de dos años.

Según su testimonio, durante la intervención uno de los agentes habría disparado a Emmanuel en una de sus piernas. Posteriormente, los policías lo sacaron de la vivienda todavía con vida y lo trasladaron en un vehículo.

El familiar sostuvo que intentó acercarse para impedir que se llevaran al menor en esas condiciones, pero fue empujado por los agentes, quienes le ordenaron mantenerse apartado.

"Señores, ese muchacho está vivo, no lo maten", aseguró que les manifestó a los policías mientras intentaba intervenir.

También relató que el padre del adolescente llegó al lugar y siguió a los agentes en una motocicleta, mientras les gritaba que no lo mataran. De acuerdo con su versión, los policías aceleraron el vehículo para evitar que continuara siguiéndolos.

Cuestiona versión de intercambio de disparos

El familiar rechazó que Emmanuel se enfrentara a tiros con los agentes, como establece la versión que circuló sobre el suceso, y aseguró que dentro de la vivienda no había armas de fuego antes de la llegada de la Policía.

Indicó que, después de que los agentes se marcharon con el adolescente, observó una gran cantidad de sangre en el piso de la residencia y no encontró ningún arma en el lugar.

"Ahí nada más se vio un solo tiro. El tiro que la Policía le dio en la pierna", manifestó, al insistir en que el menor no disparó contra los uniformados.

El entrevistado también señaló que, según su percepción, los agentes regresaron a la vivienda entre 15 y 30 minutos después, esta vez acompañados de un fiscal, y se dirigieron hacia el área donde estaba instalada una cámara de seguridad.

Aseguró que los policías retiraron elementos del sistema de vigilancia, aunque dijo desconocer qué hicieron exactamente con los equipos o si tuvieron acceso a las grabaciones.

Niños afectados por lo ocurrido

La situación también ha generado preocupación por las condiciones emocionales de los niños que estaban en la vivienda durante el operativo.

El familiar explicó que las dos adolescentes permanecen nerviosas desde lo ocurrido y que la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para procurarles atención psicológica.

"Ellas están nerviosas, no pueden estar tranquilas", expresó al referirse a las menores, mientras manifestó su preocupación por las consecuencias que la experiencia pueda dejarles.

Según relató, los menores estaban jugando dentro de la casa cuando llegaron los agentes y presenciaron parte de la intervención en la que su hermano fue herido y posteriormente sacado de la vivienda.

Familia teme represalias

El entrevistado también manifestó que los familiares tienen temor de continuar hablando públicamente sobre el caso, debido a posibles consecuencias por sus denuncias contra los agentes que participaron en el operativo.

Aseguró que el padre del adolescente habría decidido limitar sus declaraciones después de recibir advertencias para que no continuara hablando del hecho, por temor a tener problemas con las autoridades.

El hombre sostuvo que la familia no está en contra del trabajo de la Policía Nacional, pero considera que los agentes deben respetar los procedimientos legales y garantizar la integridad de las personas bajo su custodia.

"Si usted arrestó una persona y ya la tiene en sus manos, debe hacer lo que corresponde y dejar que la justicia actúe", expresó.

La versión policial

La Policía Nacional informó que, según su reporte preliminar, los agentes daban seguimiento a una investigación cuando localizaron al adolescente mientras se desplazaba en una motocicleta en el sector San Carlos.

La vocera regional de la institución, Raiza Núñez, indicó que el menor habría disparado contra la patrulla e impactado en un pie a un cabo policial, por lo que los agentes respondieron a la agresión.

La institución también informó que durante el procedimiento fue ocupada una pistola calibre nueve milímetros, con su cargador y tres cartuchos, que fue remitida a la Policía Científica para los análisis balísticos correspondientes.

Asimismo, señaló que Emmanuel había sido puesto a disposición de la justicia en marzo de este año por presunto porte ilegal de arma de fuego y robo de celulares.

Esta versión difiere del relato ofrecido por el familiar entrevistado, quien asegura que el adolescente se encontraba dentro de su vivienda cuando llegaron los agentes y niega que hubiera disparado contra ellos.

Las heridas que provocaron su muerte

El médico legista Benito Kelly informó que, durante el levantamiento del cadáver, determinó que Emmanuel presentaba tres heridas de bala: dos en el tórax y una en la pierna derecha.

Explicó que las lesiones en el tórax, con orificios de entrada en la parte anterior y salida en la posterior, provocaron un choque hemorrágico que ocasionó su muerte.

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo sería enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la realización de la autopsia correspondiente.