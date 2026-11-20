Melissa Medina falleció el pasado martes. ( INSTAGRAM / @MELISSAMEDINA )

Mariana Pascual, quien acompañaba a la creadora de contenido Melissa Medina la madrugada del martes 17 de noviembre, ofreció su versión de los hechos previos a la muerte de la joven de 22 años.

Pascual relató cómo presuntamente se produjo un encuentro con Medina y un hombre identificado como Eliezer Salvador, de 60 años, así como las acciones que, según aseguró, realizaron para intentar auxiliarla.

Durante una entrevista con el periodista Ramón Tolentino, en el programa Esto no es radio, explicó que conocía a Melissa desde hacía aproximadamente un año y que habían coincidido en varias ocasiones en encuentros con Salvador.

Relató que el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 9:00 de la noche, Medina la contactó para preguntarle si estaba disponible para reunirse con el hombre. Ambas conversaron durante la noche hasta que, alrededor de la 1:30 de la madrugada, coordinaron encontrarse en un apartamento del sector Piantini, en el Distrito Nacional.

El encuentro

De acuerdo con su relato, los tres participaron en un encuentro íntimo y, durante las primeras horas, Melissa se encontraba aparentemente bien, sin presentar mareos ni otros síntomas.

Al ser consultada sobre el uso de drogas durante el encuentro, Pascual indicó: "yo no la vi a ella consumiendo".

Explicó que alrededor de las 4:00 de la madrugada Medina todavía se encontraba en condiciones normales.

Sin embargo, en determinado momento, Melissa pidió agua, pero Salvador le indicó a Pascual que le ofreciera jugo de naranja de la nevera. Según su versión, la joven tomó un sorbo, pero lo expulsó de la boca.

Ante el malestar de Medina, Salvador la ayudó a levantarse y pidió colaboración para llevarla al baño, donde comenzó a echarle agua sobre el cuerpo y la cabeza con la intención de que se recuperara.

Pascual afirmó que el empresario permaneció aproximadamente 20 minutos en el baño con Melissa, mientras ella colaboraba proporcionándole agua y otras bebidas.

Posteriormente, ambos la trasladaron a una cama debido a que se encontraba débil y mareada.

Según explicó, Medina todavía tosía y emitía quejidos, pero tenía dificultades para reaccionar. Pascual aseguró que Salvador intentó reanimarla mediante respiración boca a boca.

La entrevistada no precisó qué provocó el malestar de Melissa.

La joven relató que después de esos intentos, Salvador decidió abandonar el apartamento y dejó a Pascual a cargo de la joven, con la indicación de que lo llamara cuando despertara.

Pascual permaneció en la habitación y, durante ese período, conversó por teléfono con una amiga, a quien manifestó su preocupación por el estado de Medina.

Relató que, cuando volvió a prestarle atención, se percató de que ya no respondía a sus llamados.

Intentó comprobar si respiraba colocando un dedo cerca de su nariz y observando los movimientos de su abdomen. Al no percibir señales de respiración, llamó a Salvador para informarle de lo ocurrido.

Según su versión, el hombre regresó aproximadamente ocho minutos después e intentó nuevamente reanimar a Melissa mediante respiración boca a boca, pero la joven no respondía.

Traslado a la clínica

Ante esa situación, la mujer explica que Salvador planteó trasladarla a un centro médico y le indicó a Pascual que el vehículo de Melissa estaba estacionado en la parte baja del edificio.

Pascual bajó para verificar su ubicación y posteriormente regresó al apartamento para ayudar al empresario a trasladar a la joven.

Según explicó, ambos cargaron a Medina hasta el vestíbulo. Ella la sujetaba por las piernas y Salvador por la parte superior del cuerpo.

Un empleado de recepción, que los observó durante el traslado, colaboró abriéndoles la puerta.

Pascual sostuvo que Salvador ayudó a llevar a Melissa hasta el vehículo, pero se negó a acompañarlas al centro médico, pese a que ella se lo solicitó.

Afirmó que condujo hasta la clínica Corazones Unidos, en el ensanche Naco, donde el personal de salud le informó que Medina había llegado sin vida.

Explicó que inicialmente pensó que había logrado trasladarla a tiempo para recibir asistencia médica.

Tras conocer el fallecimiento, se comunicó nuevamente con Salvador y posteriormente intentó localizar a los familiares de Melissa, hasta conseguir el número telefónico de su madre.

Según relató, familiares y personas cercanas a la joven acudieron posteriormente a la clínica.

Durante la entrevista, Pascual reiteró que no observó a Melissa consumir drogas durante el encuentro.

También aseguró que fue interrogada durante aproximadamente 48 horas y que ha recibido amenazas y acusaciones en redes sociales relacionadas con la muerte de Medina.

La joven rechazó los señalamientos que la responsabilizan del fallecimiento.

Fiscalía espera resultados definitivos de la autopsia

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó este viernes que los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) apuntan a una falla cardíaca, aunque todavía se desconoce qué la provocó.

"Hasta el momento lo que tenemos es que hubo una falla cardíaca. Lo que debemos ver es qué generó esa falla cardíaca en la joven", expresó Ramos durante una intervención en el programa radial El Gobierno de la Mañana.

La representante del Ministerio Público indicó que las personas consideradas pertinentes para la investigación ya fueron interrogadas y que se realizaron los levantamientos de evidencias correspondientes.

Ramos pidió evitar las especulaciones mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia, que permitirán esclarecer las circunstancias de la muerte de Medina.

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