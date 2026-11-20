El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, habla sobre el caso de la muerte de Melissa Medina, de 22 años, creadora de contenido y empresaria dominicana, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó la noche de este viernes que, hasta el momento, las autoridades solo han entrevistado a dos personas como parte de las investigaciones sobre la muerte de la influencer Melissa Medina: Mariana Michelena Pascual, quien se encontraba con la víctima el pasado martes, y un vigilante de la Torre Arpel, donde ocurrió el fallecimiento.

Durante una rueda de prensa, Pesqueira explicó que el vigilante fue entrevistado con fines de investigación, pero aseguró que no está involucrado en el hecho, por lo que se reservó su identidad.

El vocero también indicó que, aunque las cámaras de seguridad muestran la presencia de Eliezer Salvador en el apartamento, este todavía no ha sido entrevistado por las autoridades.

Según Pesqueira, los investigadores esperan los resultados de Patología Forense para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades penales.

Muerte de la joven

La creadora de contenido y empresaria Melissa Medina, de 22 años, murió la madrugada del martes 17 de noviembre en un apartamento del sector Piantini, en el Distrito Nacional, donde se encontraba junto al empresario Eliezer Salvador, de 60 años, propietario de las bancas de apuestas Presidente Sport, y la venezolana Mariana Pascual, de 21 años.

Pascual ofreció su versión de los hechos durante una entrevista con el periodista Ramón Tolentino, en el programa "Esto no es radio". Explicó que conocía a Medina desde hacía aproximadamente un año y que habían coincidido en varias ocasiones en encuentros con Salvador.

De acuerdo con Pascual, los tres participaron en un encuentro íntimo y, durante las primeras horas, Medina se encontraba aparentemente bien, sin mareos ni otros síntomas. Al ser preguntada sobre el consumo de drogas, respondió: "Yo no la vi a ella consumiendo".

La entrevistada explicó que alrededor de las 4:00 de la madrugada la joven todavía estaba en condiciones normales. Sin embargo, en determinado momento pidió agua y Salvador le indicó que le ofreciera jugo de naranja. Según su versión, Medina tomó un sorbo, pero lo expulsó de la boca.

Ante el malestar de la joven, Salvador la ayudó a levantarse y pidió colaboración para llevarla al baño, donde comenzó a echarle agua sobre el cuerpo y la cabeza. Pascual afirmó que el empresario permaneció unos 20 minutos con ella en ese lugar, mientras le proporcionaba agua y otras bebidas.

Posteriormente, ambos trasladaron a Medina a una cama porque se encontraba débil y mareada. Según Pascual, la joven todavía tosía y emitía quejidos, pero tenía dificultades para reaccionar. Aseguró que Salvador intentó reanimarla mediante respiración boca a boca. La entrevistada no precisó qué provocó el malestar.

Después de esos intentos, Salvador salió del apartamento y dejó a Pascual a cargo de Medina, con la indicación de que lo llamara cuando la joven despertara.

Traslado a un centro médico

Pascual relató que permaneció en la habitación y conversó por teléfono con una amiga, a quien manifestó su preocupación por el estado de Medina. Cuando volvió a prestarle atención, se percató de que la joven no respondía a sus llamados.

Dijo que intentó comprobar si respiraba colocando un dedo cerca de su nariz y observando los movimientos de su abdomen. Al no percibir señales de respiración, llamó a Salvador para informarle lo ocurrido.

Según su versión, el empresario regresó unos ocho minutos después e intentó nuevamente reanimar a Medina mediante respiración boca a boca, pero la joven no respondía.

Ante esa situación, Salvador planteó trasladarla a un centro médico y le indicó a Pascual que el vehículo de Medina estaba estacionado en la parte baja del edificio. Ambos cargaron a la joven hasta el vestíbulo: Pascual la sujetaba por las piernas y Salvador por la parte superior del cuerpo. Un empleado de recepción colaboró abriéndoles la puerta.

La entrevistada sostuvo que Salvador ayudó a llevar a Medina hasta el vehículo, pero se negó a acompañarlas al centro médico, pese a que ella se lo solicitó. Pascual condujo hasta la clínica Corazones Unidos, en el ensanche Naco, donde el personal de salud le informó que la joven había llegado sin vida.

Ministerio Público espera resultados de la autopsia

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó este viernes que el Ministerio Público está a la espera de los resultados definitivos de la autopsia practicada a Medina para establecer qué provocó la falla cardíaca que, según los hallazgos preliminares del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), presentó antes de morir.

La representante del Ministerio Público explicó que, hasta el momento, la investigación cuenta con información preliminar del Inacif, por lo que consideró necesario esperar los análisis antes de establecer una hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento.

La fiscal también aseguró que se realizaron los levantamientos de evidencias correspondientes, aunque no ofreció detalles sobre los resultados de esas diligencias.