Policía identifica a diez hombres entre los más buscados por homicidios en Santiago. ( SUMNISTRADA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional identificó a diez hombres que figuran entre los más buscados por su presunta vinculación con homicidios, asesinatos y otros hechos violentos en Santiago y otras localidades del país, contra varios de los cuales existen órdenes judiciales de arresto.

Los nombres suministrados por la institución son Argenis de Jesús Torres Santelises, alias Monaguillo; Wilkyns José Vásquez Cruz; Dionelvis Aneury Cepín Rodríguez; Raúl del Rosario; Eve Noel Reynoso Dorbille; Ruddy Manuel Morán Almonte; Erinson Manuel Hernández Reyes, alias El Gordo; Darlin Martínez Ulloa; Víctor González Martínez y Maicol Miguel Jiménez.

Hombres buscados

De acuerdo con el documento policial, Argenis de Jesús Torres Santelises tiene dos órdenes de arresto por su presunta vinculación con la muerte de Alexis Medina Minaya, conocido como Muné, y por tentativa de homicidio contra Jean Carlos Rodríguez Gutiérrez. La institución señala como zonas de incidencia La Herradura, Hato del Yaque, San José de las Matas y comunidades aledañas.

También figura Wilkyns José Vásquez Cruz, contra quien existe una orden de arresto por su presunta participación en la muerte de Anthony Cabrera Ferreira. La Policía lo ubica en sectores como Pekín, Los Multi, Arroyo Hondo y Valle Verde.

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Otro de los identificados es Dionelvis Aneury Cepín Rodríguez, requerido por su presunta vinculación con la muerte de Juan de Jesús Campos. Según la relación policial, su zona de incidencia es Licey al Medio y comunidades cercanas.

En tanto, Raúl del Rosario es buscado por una investigación relacionada con la muerte de Eddy Antonio Santana Almonte. La Policía indica que su incidencia se extiende a las provincias La Altagracia y Valverde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/collagerostros4porfila-1cfe9470.jpg Listado facilitado por la Policía.

La lista incluye además a Eve Noel Reynoso Dorbille, contra quien fue emitida una orden de arresto el 5 de marzo de 2026, por un caso relacionado con Cheifry Escarramán Vargas.

La institución identifica El Ejido y sus alrededores como su zona de incidencia.

Asimismo, Ruddy Manuel Morán Almonte es requerido por su presunta vinculación con la muerte de Margarita Díaz García, conocida como La China, mediante una orden judicial emitida el 22 de mayo de 2026.

Por su parte, Erinson Manuel Hernández Reyes, alias El Gordo, tiene dos órdenes de arresto. La Policía lo vincula con las investigaciones por las muertes de Danny Acevedo Mota, conocido como El Mono, y Víctor Manuel Espinal Luna, alias Vitico.

En la relación también aparece Darlin Martínez Ulloa, contra quien fue emitida una orden de arresto el 11 de agosto de 2026 por su presunta vinculación con la muerte de Carolay Taveras Morel.

Otro de los señalados es Víctor González Martínez, requerido mediante una orden de arresto del 7 de abril de 2026 por un caso relacionado con la muerte de Yulenny Carolina Frías León. La investigación incluye imputaciones por asesinato, tortura y barbarie, violación e incendio.

Finalmente, la Policía Nacional identifica a Maicol Miguel Jiménez por su presunta vinculación con una tentativa de homicidio agravado en perjuicio de Yordy Manuel Díaz. Sin embargo, el documento entregado por la institución no especifica el número ni la fecha de la orden judicial correspondiente a este caso.

Zonas de incidencia

La relación policial detalla como zonas de incidencia de algunos de los buscados distintos sectores de Santiago y otras demarcaciones, por lo que las autoridades mantienen su localización como parte de las acciones para ejecutar las disposiciones judiciales.

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