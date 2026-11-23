Hasta el momento, la Policía Nacional ha entrevistado a dos personas por la muerte de Melissa Medina. ( TOMADA DE INSTAGRAM )

La investigación sobre la muerte de la influencer y empresaria Melissa Medina permanece sin resultados concluyentes a seis días de su fallecimiento en una torre en Piantini, en el Distrito Nacional.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, no ofreció nuevos detalles este lunes y remitió a Patología Forense la responsabilidad de informar sobre los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven.

"Ese caso sigue prácticamente en el mismo lugar. Ya en las próximas horas, conforme avance el tema de la autopsia de Patología Forense, ya a través de la instancia correspondiente darán detalles del mismo", expresó al ser abordado en el marco de seguimiento de la reunión de Seguridad Ciudadana.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de algunos abogados por la falta de un interrogatorio a Eliezer Salvador, quien estuvo en el apartamento donde se encontraba Melissa antes de su fallecimiento, Pesqueira no ofreció información.

El vocero policial se limitó a señalar que la institución actúa como auxiliar de la justicia y que las autoridades competentes ofrecerán los detalles sobre el curso de las investigaciones.

"Recuerden ustedes que nosotros somos auxiliares de la justicia. Ya en su momento las autoridades competentes ofrecerán los detalles", respondió.

Patología no ha concluido el informe

Consultado por Diario Libre, el director de Patología Forense, Santo Jiménez, dijo que todavía no se ha concluido el informe sobre la muerte de Medina. Indicó que cada caso tiene su particularidad. "El tiempo en que se concluye un caso depende del tipo de condiciones, de los criterios y de todos estos parámetros", explicó.

Avances en la investigación

Hasta el momento, la Policía Nacional ha entrevistado a dos personas, entre ellas, la joven venezolana Mariana Michelena, quien acompañaba a Melissa la madrugada de su muerte, y un vigilante de la torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, del Distrito Nacional, donde ocurrieron los hechos.

Hallazgos preliminares

En días pasados, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que los hallazgos preliminares apuntan a una falla cardíaca, aunque todavía se desconoce qué la provocó.

La funcionaria sostuvo que las personas que el Ministerio Público consideró pertinentes para la investigación ya fueron interrogadas y que, de ser necesario, podrían requerir a otras.