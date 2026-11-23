Un joven de 23 años murió a causa de un disparo en el abdomen cuando supuestamente intentaba separar una riña entre varios individuos, en un hecho ocurrido en el sector Bella Vista, al suroeste de Santiago.

La víctima fue identificada como Justin Miguel Castro Suriel, alias "El Chino", quien falleció en un centro de salud al que fue trasladado luego de resultar herido.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el incidente se produjo en las proximidades de un establecimiento de diversión ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, casi esquina Emilio Prud'homme.

Según las versiones ofrecidas sobre el caso, Castro Suriel se encontraba compartiendo con dos amigos cuando estos se vieron involucrados en una discusión con varias personas, hasta el momento no identificadas, por una pasola.

Intervención fatal

En medio de la confrontación, el joven habría intervenido para apaciguar los ánimos y separar a los involucrados, momento en que le propinan disparo que le provocó la muerte.

Investigación policial

La Policía Nacional informó que miembros de la División de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas profundizan las pesquisas para identificar y localizar a los responsables.

Como parte de las diligencias, varias personas han sido conducidas para fines de entrevista y los técnicos de la Policía Científica recolectaron en la escena un casquillo calibre 9 milímetros.